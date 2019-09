"Dawaj go! Z lewej, z prawej". Grupa dzieci zaatakowała 9-latka, nagrania wrzucono do sieci

Na nagraniach, które pojawiły się mediach społecznościowych słychać, jak agresywne dzieci zachęcają siebie nawzajem do coraz śmielszych czynów wobec 9-latka.

"Dawaj go! Z lewej! Z prawej!" - słyszymy głos zza kamery na jednym z materiałów, które otrzymaliśmy na platformę Twój News. Według napastników chłopiec miał zniszczyć jednemu z nich rower.

"Ustalono dane kilku nieletnich"

- Zawiadomienie o znęcaniu się nad 9-latkiem przez grupę dzieci otrzymaliśmy wczoraj od matki chłopca. Zabezpieczyliśmy materiał filmowy, którzy policjanci analizują pod kątem ustalenia sprawców - poinformowała polsatnews.pl sierż. sztabowy Justyna Przytarska, oficer prasowy KPP w Chojnicach.

Policja ustaliła już dane części osób, które widać na nagraniach. - Są to nieletni w wieku 11-12 lat. Ustalamy dane dalszych sprawców, którzy znęcali się nad tym chłopcem. W zajściach brało udział ok. dziesięciu osób - dodała sierż. sztab. Przytarska.

Z ustaleń weekendfm.pl, proceder miał powtarzał się przynajmniej kilkukrotnie, a wszystko było nagrywane telefonem komórkowym.

Policjanci powiadomili o sprawie Sąd Rodzinny. Funkcjonariusze są też w kontakcie ze szkołami napastników.

- Jakby go zabili, co by się stało? Kto by odpowiadał? Dziesięciu na jednego, przecież tam chłopaki są 14-, 15-letnie, on dopiero ma 9 lat. Co on takiego mógł im zrobić w ogóle, żeby oni go tak traktowali? - mówiła matka chłopca w rozmowie z Radiem Weekend FM.

bas/ml/ polsatnews.pl, weekendfm.pl