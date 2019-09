74-latka została matką. Urodziła zdrowe bliźniaki

Mieszkanka Guntur w środkowo-wschodnich Indiach starała się o potomstwo od ponad 50 lat. W końcu jej marzenie się spełniło i to podwójnie. Kobieta w wieku 74-lat urodziła dwie zdrowe córki.

Było to możliwe dzięki metodzie in vitro, którą miała sfinansować kobiecie klinika leczenia niepłodności. Kobieta przez cały okres ciąży była pod kontrolą lekarzy. Regularne badania nie wykazały żadnych problemów.

74-latka wyznała, że do starań o potomstwo zainspirowała ją historia sąsiadki, która za pomocą in vitro, zaszła w ciążę w wieku 55 lat.

New mother at 74 years: Mangayamma gave birth to twin daughters conceived through IVF, 57 years after marriage, to create a record of being seniormost woman to give birth; a charming baby shower #shreemanthan ceremony was conducted at #Guntur hospital before the C-section pic.twitter.com/HZqGTy173c