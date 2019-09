Prezydent: Polska realizuje obowiązki w zakresie strzeżenia granic UE

Prezydent Duda spotkał się z kierownictwem Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz kursantami rozpoczynającymi szkolenie podstawowe i funkcjonariuszami kursu oficerskiego. Prezydent podpisał również i wmurował akt erekcyjny pod budowę strzelnicy na potrzeby szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

- Z tej nowej strzelnicy będą korzystały także inne służby. Będzie to z całą pewnością najnowocześniejszy tego typu obiekt w województwie zachodniopomorskim. Cieszę się bardzo, że Koszalin i COS zyskują nową możliwość rozwijania umiejętności funkcjonariuszy, którzy wykonują bardzo ważną funkcję strzeżenia granic - powiedział prezydent.

Jak dodał zwracając się do funkcjonariuszy - właśnie dzięki państwa służbie, my możemy z podniesioną głową mówić w Europie: tak, Polska realizuje swoje obowiązki w zakresie strzeżenia granicy Unii Europejskiej, realizując wszystkie zadania, jakie są związane także z funkcjonowaniem u nas strefy Schengen i zobowiązaniami, jakie w związku z tym na siebie podjęliśmy.

- Ten moment w roku jest też momentem szczególnym jeszcze z innego względu i dlatego też się cieszę, że dzisiaj mamy tutaj tę uroczystość w Koszalinie - powiedział. Przypomniał, że - 12 września będzie 95. rocznica wydania przez ówczesnego ministra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskiego rozkazu tworzącego Korpus Ochrony Pogranicza. - (Tworzącego) tę niezwykle ważną formację, która jest dla państwa wzorem, która jest elementem państwa tradycji, a która była jedną z najlepszych formacji II Rzeczypospolitej - powiedział.

"Nasi partnerzy mówią z najwyższym uznaniem o polskiej straży granicznej"

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker za prezydentem powtórzył, że to na straży granicznej, podległej MSWiA - spoczywa odpowiedzialność ochrony polskich granic, ale także wschodniej granicy UE.

- Jako kierownictwo MSWiA wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami unijnej agencji "Frontex", z przedstawicielami naszych partnerów międzynarodowych i za każdym razem nasi partnerzy międzynarodowi mówią z najwyższym uznaniem, najwyższym szacunkiem o polskiej straży granicznej. (...) wskazują właśnie na wzór na naszą polską straż graniczną – zaznaczył Szefernaker, mówiąc do pograniczników, że są - najwyższej klasy ambasadorami Polski w Europie i na świecie.

Dodał, że COSSG - wpisał się w krajobraz miasta.

- To tutaj do Koszalina przyjeżdżają funkcjonariusze z całej Polski szkolić się, nabywać nowych umiejętności. (...) Tu odbywają się szkolenia, międzynarodowe projekty służące poprawie bezpieczeństwa. (...) Ten ośrodek jest coraz silniejszy. (...) Nowoczesny, silniejszy COSSG w Koszalinie to silniejszy Koszalin, silniejsze Środkowe Pomorze – mówił Szefernaker.

"Rozwój jest dowodem profesjonalizacji i dokonuje się dzięki inwestycjom"

Komendant główny SG gen. dyw. Tomasz Praga podkreślił, że COSSG w Koszalinie jest jedną z trzech szkół w strukturze straży granicznej, największą tego typu jednostką, którą dysponuje SG.

Zaznaczył, że odgrywa ona znaczącą rolę w procesie podnoszenia kwalifikacji kadr formacji. Podkreślił, że - sukcesem formacji nie jest jej trwanie, sukcesem jest jej rozwój. Zwłaszcza rozwój rozumiany w kategorii osiągania wyznaczonych celów.

W jego ocenie - rozwój jest dowodem profesjonalizacji i dokonuje się dzięki wielomilionowym inwestycjom (…) w infrastrukturę, nowoczesny sprzęt i w naszych funkcjonariuszy. Przy czym dodał, że - to funkcjonariusz są siłą naszej formacji. (...) Funkcjonariusze, którzy wiedzą, że spoczywa na nich obowiązek ochrony nie tylko obywateli Polski, ale obywateli całej unijnej społeczności. Każdego dnia udowadniacie, że służba naszej jedynej ukochanej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest naszym prawdziwym powołaniem – zaznaczył.

Dodał, że jestem przekonany, iż - każda inwestycja, wyposażenie, wyszkolenie funkcjonariuszy straży granicznej to inwestycja w bezpieczeństwo polskich obywateli.

"To może uratować wam życie i innym obywatelom"

Odnosząc się do realizowanej rozbudowy strzelnicy, podkreślił - jak ważne w procesie szkolenia funkcjonariusza jest doskonalenie umiejętności sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią.

- Strzelnica w Koszalinie zapewni wysoki poziom szkolenia, będzie największym i najnowocześniejszym obiektem tego typu w straży granicznej. Otworzy przed nami nowe możliwości. Będzie to pierwsza strzelnica straży granicznej, która pozwoli nam realizować strzelania z samochodu i do samochodu z broni długiej, w różnych kierunkach, nie tylko w jednej osi strzelania. To jest bardzo istotne. To może uratować wam życie i innym obywatelom – mówił gen. dyw. Praga.

Rozbudowa krytej strzelnicy w COSSG w Koszalinie realizowana jest w ramach programu modernizacji służb mundurowych. Koszt robót budowlanych to blisko 18 mln zł. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 listopada 2020 r. Obiekt będzie wyposażony w osiem stanowisk strzeleckich o osi strzeleckiej wynoszącej 50 m. Szkolenia będą mogły być prowadzone z broni krótkiej i długiej.

Zaprojektowana strzelnica zapewni możliwość szkolenia zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych, leżąc, klęcząc, siedząc lub stojąc do celów stałych i ukazujących się. Konstrukcja ścian bocznych pozwoli na tzw. strzelania boczne. W obecnym obiekcie powstaną: sala wykładowa, sala treningu bezstrzałowego, pomieszczenia biurowe, techniczne, sanitarne, magazynowe i czyszczenia broni. Kubatura nowego obiektu wyniesie niespełna 7600 metrów sześciennych, powierzchnia użytkowa będzie miała 1718 metrów kwadratowych.

WIDEO - Zderzenie dwóch aut na skrzyżowaniu w Krakowie. Nie żyje 25-latka [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ PAP