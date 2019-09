Konfederacja przedstawiła "jedynki" i rozpoczęła ogólnopolską kampanię wyborczą

Jej przedstawiciele podkreślili, że są jednym z zaledwie pięciu komitetów wyborczych, które wystawiają listy we wszystkich 41 okręgach, ale zarazem jedynym komitetem "antysystemowym".

Wśród kandydatów Konfederacji w jesiennych wyborach są rolnicy, prawnicy, lekarze, samorządowcy, przedsiębiorcy, kierowcy i przedstawiciele wolnych zawodów.

Wśród "jedynek" są także założyciele i liderzy Konfederacji: prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke (okręg w Warszawie), poseł i prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki (okręg w Białymstoku) oraz reżyser, publicysta, założyciel organizacji społecznej "Pobudka" i partii Korona Grzegorz Braun (okręg w Rzeszowie).

"W Magdalence postanowiono, że prawica nigdy nie będzie dopuszczona do władzy"

Korwin-Mikke oświadczył, że wbrew doniesieniom niektórych mediów i "rzucaniu kłód pod nogi", Konfederacja nie miała problemów z zebraniem podpisów pod listami swoich kandydatów i dostarczyła ich "trzy razy więcej, niż było potrzebne". - Przypomnę, że przy Okrągłym Stole w Magdalence postanowiono, że prawica nigdy nie będzie dopuszczona do władzy, więc mam nadzieję, że teraz będzie dopuszczona - powiedział Korwin-Mikke.

Według Winnickiego moment jest "historyczny", gdyż - jak wyjaśnił - "wszystko na to wskazuje, że będzie 5 komitetów". - I "banda czworga", ci, którzy zawsze występują w ostatnich latach w tych zawodach, będzie kandydować w skali ogólnopolskiej i będzie naprzeciwko nich stała Konfederacja - podkreślił lider partii KORWiN.

Według prezesa RN, Konfederacja jest teraz "w pierwszej lidze politycznej w Polsce". "Mimo skrajnie ciężkich warunków udało nam się zarejestrować i poprowadzimy zwycięską kampanię wyborczą, taką która da solidną reprezentację w Sejmie RP polskim patriotom, niepodległościowcom, tym, którzy chcą myśleć kategoriami narodowymi, wolnościowymi, tradycyjnymi" - przekonywał. Dodał, że Konfederacja liczy na wprowadzenie do Sejmu "co najmniej kilkudziesięciu posłów".

Braun podkreślił, że "zadaniem" Konfederacji jest "przypominać o tym, że ani wolności indywidualnej, ani też narodu w nowoczesnym rozumieniu nie byłoby na świecie bez cywilizacji, której generatorem pozostaje na wieki święty kościół katolicki".

"Jesteśmy w półfinale"

- Wspaniała to chwila. Jesteśmy w półfinale. Ale przed nami dopiero krew, pot i łzy - kampania wyborcza; krótka, ale skuteczna - mówił Braun. Zaapelował do wyborców o oddanie 13 października głosów na Konfederację, ale też o czujność przy urnach. - Uwaga przy urnach - nie tylko w charakterze głosujących, także w charakterze kontrolujących te wybory. "Pilnuj wyborów!" - to hasło podnosimy z koleżankami i kolegami - oświadczył.

Braun skierował też prośbę do dziennikarzy, przede wszystkim o "obiektywizm w prezentowanie faktów". - Taka prośba - teraz kiedy już sytuacja jest jasna, kiedy Konfederacja, tak totalnie zamilczana, skreślona, wypchnięta poza margines marginesu polskiego, "polit-poprawnego" życia politycznego, kiedy Konfederacja staje w szranki, (...) nie dopuście do tego, żeby ta kampania wyborcza rozgrywała się wyłącznie w czworokącie "bandy czworga", układu okrągło-stołowego. Pokazujcie to, co jest już faktem. O nic innego nie prosimy. Prosimy o obiektywizm, prosimy o notowanie tego, co jest rzeczywistością polityczną. A rzeczywistością jest fakt reprezentowania "antysystemu" jedynie przez Konfederację - mówił Braun.

WIDEO - Awaria oczyszczalni "Czajka". Kamera Polsat News była przy uszkodzonych kolektorach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP