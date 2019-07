Korwin-Mikke: rodzina powinna utrzymywać niepełnosprawnych, nie państwo

- Nawet komuna uczyła, że nie wolno dawać żebrakowi pieniędzy, bo to go demoralizuje. Co to jest, jak nie danie żebrakowi pieniędzy? Ci ludzie żebrali pod Sejmem – powiedział w programie "Punkt Widzenia" lider partii KORWiN, Janusz Korwin-Mikke. Polityk odniósł się w ten sposób do przyjętego przez rząd projektu ustawy, zakładającego dodatek dla dorosłych niepełnosprawnych w wysokości 500 zł.