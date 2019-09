Dymisja negocjatora Trumpa ds. Bliskiego Wschodu. Prezydent USA: będzie go brakować

Trump podał na Twitterze, że po blisko trzech latach pracy w jego administracji Greenblatt odchodzi, by pracować w sektorze prywatnym. Prezydent nazwał go "lojalnym i świetnym przyjacielem oraz fantastycznym prawnikiem".

After almost 3 years in my Administration, Jason Greenblatt will be leaving to pursue work in the private sector. Jason has been a loyal and great friend and fantastic lawyer....