Bez "paktu senackiego" opozycji w jednym okręgu wyborczym

W wyborach do Senatu jest 100 jednomandatowych okręgów wyborczych. W ramach tzw. paktu senackiego, w myśl którego opozycja miała nie wystawiać przeciw sobie kandydatów do Senatu, Koalicja Obywatelska miała rekomendować kandydatów do Senatu w 75 okręgach, ale rekomenduje ostatecznie w 74. W jednym okręgu - nr 100 (Koszalin) - zdecydowano się nie wystawiać kandydata przeciw byłemu sekretarzowi generalnemu PO Stanisławowi Gawłowskiemu, który kandyduje z własnego komitetu. Na Gawłowskim ciążą zarzuty prokuratorskie.

PSL-Koalicja Polska wystawia kandydatów w 17 okręgach, lewica w sześciu, a w trzech swoich ludzi wystawiają samorządowcy.

Ludowcy rekomendują 17 kandydatów, choć w ramach "paktu senackiego" przysługiwało im tylko 16 miejsc. Jednak w jednym okręgu, nr 34 (Bochnia-Wieliczka) nie udało się "paktu senackiego" zrealizować i startuje tam zarówno kandydat z rekomendacji KO (burmistrz Wieliczki Artur Kozioł), jak i z PSL (wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak).

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty przyznał w środę, że na sto okręgów wyborczych do Senatu są "jakieś rzeczy, które mogą budzić pytania w dwóch bądź trzech okręgach".

Rzeczywiście w niektórych okręgach swoje własne komitety postanowili zarejestrować popularni kandydaci, kojarzeni z opozycją, nie licząc się z ideą "paktu senackiego". Tak będzie np. w okręgu nr 24 w Łodzi, gdzie obok kandydatki lewicy zamierza startować były polityki PO, były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Tak jest też w stołecznym okręgu nr 44, gdzie rywalem Kazimierza Ujazdowskiego będzie lider Obywateli RP Paweł Kasprzak. W innym warszawskim okręgu - nr 43 - przeciw Barbarze Borys-Damięckiej z KO wystartuje z własnego komitetu Monika Jaruzelska.

Najmniej, trzech kandydatów, rekomendują formalnie w ramach "paktu senackiego" środowiska samorządowe. To Wadim Tyszkiewicz w Nowej Soli (okręg 22), Rafał Skąpski w Nowym Sączu (okręg 37) i Marzena Dębniak w Ostrowcu Świętokrzyskim (okręg 82).

Lewica (KW Sojusz Lewicy Demokratycznej) rekomenduje kandydatów w sześciu okręgach. To b. wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich w Toruniu (okręg nr 13), Małgorzata Niewiadomska-Cudak w Łodzi (okręg 24), były senator Janusz Bargieł w Olkuszu (okręg 31), burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak w Nysie (okręg 51), przewodniczący Rady Naczelnej PPS Wojciech Konieczny w Częstochowie (okręg 69), Gabriela Morawska-Stanecka z Wiosny w Tychach (okręg 75).

Kandydaci PSL-KP to: Ryszard Bober (Grudziądz, okręg nr 12), Sławomir Sosnowski (Biała Podlaska, okręg 17), Józef Kuropatwa (Zamość, okręg 19), Stanisław Witaszczyk (Piotrków Tryb., okręg 28), Artur Bagiński (Tomaszów, Skierniewice, okręg 29), Zbigniew Karciński (Tarnów, okręg 35), Waldemar Pawlak (Płock, okręg 38), Michał Kamiński (Pruszków, okręg 41), Tadeusz Nalewajk (Ostrołęka, Pułtusk, okręg 46), Ewa Janina Orzełowska (Siedlce, okręg 48), Leszek Przybytniak (Kozienice, okręg 49), Bartosz Romowicz (Przemyśl, okręg 58), Zenon Białobrzeski (Suwałki, okręg 59), Andrzej Lasak (Końskie, okręg 81), Jan Filip Libicki (Szamotuły, okręg 89). Za kandydata PSL-KP można uznać też Macieja Masłowskiego z Kukiz'15, który kandyduje z własnego komitetu w Rzeszowie (okręg 56).

Pozostałe okręgi "obsadza" Koalicja Obywatelska. Z rekomendacją KO do Senatu kandyduje m.in. 16 dotychczasowych senatorów PO: Barbara Zdrojewska (Wrocław, okręg nr 8), Andrzej Kobiak (Bydgoszcz, okręg 9), Robert Dowhan (Zielona Góra, okręg 20), Władysław Komarnicki (Gorzów Wielkopolski, okręg 21), Jerzy Fedorowicz (Kraków, okręg 32), Bogdan Klich (Kraków, okręg 33), Marek Borowski (Warszawa, okręg 42), Barbara Borys-Damięcka (Warszawa, okręg 43), Aleksander Pociej (Warszawa, okręg 45), Kazimierz Kleina (Słupsk, okręg 62), Sławomir Rybicki (Gdynia, okręg 64), Bogdan Borusewicz (Gdańsk, okręg 65), Leszek Czarnobaj (Malbork, okręg 67), Jerzy Wcisła (Elbląg, okręg 84), Jadwiga Rotnicka (Swarzędz, okręg 90), Tomasz Grodzki (Szczecin, okręg 97).

W wyborach do Senatu startuje też z rekomendacją KO 12 dotychczasowych posłów. Są to: Alicja Chybicka (Wrocław, okręg nr 7), Krzysztof Brejza (Inowrocław, okręg 10), Antoni Mężydło (Toruń, okręg 11), Artur Dunin (Łódź, okręg 23), Elżbieta Stępień (Legnica, okręg 3), Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (Wałbrzych, okręg 4), Jolanta Hibner (Legionowo, okręg 40), Stanisław Lamczyk (Chojnice, okręg 63), Beata Małecka-Libera (Dąbrowa Górnicza, okręg 76), Paweł Arndt (Gniezno, okręg 92), Wojciech Ziemniak (Leszno, okręg 94), Magdalena Kochan (Świnoujście, okręg 98).

Ponadto w Bolesławcu (okręg nr 1) wystartuje były lekkoatleta Władysław Kozakiewicz, w Oleśnicy (okręg 6) - były minister kultury Bogdan Zdrojewski, w Warszawie (okręg 44) - b. minister kultury i b. polityk PiS Kazimierz Ujazdowski, w Opolu (okręg 52) - b. europosłanka Danuta Jazłowiecka, w Gliwicach (okręg 70) - prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz, w Jastrzębie-Zdroju (okręg 72) – były europoseł PiS i były polityk ugrupowania Polska Jest Najważniejsza Marek Migalski, w Katowicach (okręg 80) – były europoseł Marek Plura, a z Piły (okręg 88) - były europoseł Adam Szejnfeld.

W Jeleniej Górze (okręg nr 2) o mandat senatora ubiegał będzie się b. przewodniczący sejmiku dolnośląskiego Jerzy Pokój, w Dzierżoniowie (okręg 5) – b. senator Stanisław Jurcewicz, w Puławach (okręg 14) – były poseł Arkadiusz Kasznia, w Lublinie (okręg 16) – były członek zarządu Nowoczesnej Jacek Bury, w Pabianicach (okręg 26) – pabianicki starosta Krzysztof Habura, w Kutnie (okręg 25) Krzysztof Debich, w Mińsku Maz. (okręg 47) Mirosław Krusiewicz, w Kędzierzynie-Koźlu (okręg 53) Beniamin Godyla.

W Białymstoku (okręg nr 60) wystartuje zastępca prezydenta miasta Zbigniew Nikitorowicz, w Bielsku Podlaskim (okręg 61) – radny podlaskiego sejmiku Igor Łukaszuk, w Tczewie (okręg 66) - wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski, w Zabrzu (okręg 71) – radna sejmiku śląskiego Halina Bieda.

W Rudzie Śląskiej (okręg 74) kandydatem do Senatu jest jeden z liderów Śląskiej Partii Regionalnej Henryk Mercik, w Ostródzie (okręg 85) – były senator Stanisław Gorczyca, w Olsztynie (okręg 86) – były wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma, w Ełku (okręg 87) - była burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska, w Poznaniu (okręg 91)- były rzecznik MSZ, dziennikarz Marcin Bosacki, w Kaliszu (okręg 96) – były prezydent Kalisza Janusz Pęcherz, w Kołobrzegu (okręg 99) – były prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek.

W Zduńskiej Woli (okręg 27) wystartuje Jacek Walczak, w Świdniku (okręg 15) – Krzysztof Kamiński, w Oświęcimiu (okręg 30) – Maciej Koźbiał, w Nowym Targu (okręg 36) – pisarka Maria Nurowska, w Ciechanowie (okręg 39) – Andrzej Kamasa, w Mielcu (okręg 55) - Tadeusz Urban, w Rybniku (okręg 73) – Grzegorz Wolnik, w Bielsko-Białej (okręg 78) – Agnieszka Komor, w Cieszynie (okręg 79) – Hubert Maślanka, w Kielcach (okręg 83) – adwokat Edward Rzepka, w Koninie (okręg 93) – Maciej Sytek, w Ostrowie Wielkopolskim (okręg 95) – Ewa Matecka.

Z kandydatów wytypowanych dopiero w ostatnich dniach w Chełmie (okręg nr 18) wystartuje Rafał Stachura, w Radomiu (okręg nr 50) Marta Michalska-Wilk, w Tarnobrzegu (okręg nr 54) dawna posłanka PSL, a potem radna PiS Lidia Błądek, w Krośnie (okręg nr 57) Daria Balon, w Myszkowie (okręg nr 68) Łukasz Banaś, a w Sosnowcu (okręg 77) Joanna Sekuła.

