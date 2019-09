Zderzenie dwóch aut na skrzyżowaniu w Krakowie. Nie żyje 25-latka [WIDEO]

Do zdarzenia doszło 28 sierpnia, około godz. 22 na skrzyżowaniu ulic Zielińskiego, Kapelanka i Monte Cassino.

Według wstępnych ustaleń policji, 23-letni kierowca skody wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. W wypadku zginęła 25-latka - pasażerka skody.

Apel policji

Jak informuje policja, niedostosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej to jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych.

W zeszłym roku z tej przyczyny doszło w Krakowie do 60 wypadków i 244 kolizji. Zginęła w nich jedna osoba, a 80 zostało rannych.

W pierwszym półroczu 2019 roku niedostosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej przyczyniło się do 26 wypadków oraz do 103 kolizji. Rannych zostało 38 osób.

Policja apeluje o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania.

WIDEO - Publikacje o wybuchu II wojny światowej. Amerykanie: baliśmy się interweniować i byliśmy egoistami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/luq/ polsatnews.pl Zdj. główne: miejski monitoring/KWP w Krakowie