Tragiczny wypadek pod Wieluniem. Zginął kierowca matiza, policja poszukuje kierującego audi

Przejezdna jest już droga krajowa nr 43 po wypadku w miejscowości Kamionka k. Wielunia (Łódzkie) - poinformował w niedzielę dyżurny łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginął 56-letni mężczyzna, a kolejna osoba trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 11.30 na 6. kilometrze dk 43 łączącej Wieluń z Częstochową.



Według wstępnych ustaleń policji, kierowca daewoo matiz w miejscowości Kamionka w pow. wieluńskim włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z jadącym drogą krajową nr 43 audi.



W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zginął 56-letni kierowca matiza. Podróżująca z nim 79-letnia kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.



Policja poszukuje kierującego audi, które poruszało się drogą z pierwszeństwem przejazdu. Oddalił się on z miejsca zdarzenia.



Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

dk/ PAP