Tragiczny wypadek przy naprawie masztu radiowego. Zginęli trzej pracownicy

Do wypadku doszło po godz. 9 rano we wtorek. Trzej pracownicy mieli zainstalować antenę na wysokości ponad 200 metrów. Gondola dojechała jednak do wysokości 50 metrów, a następnie spadła.

Znajdujący się na niej pracownicy zginęli, mimo pomocy, którą wezwali świadkowie. Ofiarami są trzej mężczyźni: 50-latek, 46-latek i 27-latek.

Eschwege: Maintenance gondola crashed on transmission tower – three dead! – Frankfurt https://t.co/848u9T0uqE pic.twitter.com/GRqySBPA8I — En24 News (@En24News) September 3, 2019

Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną wypadku mogła być usterka techniczna.

WIDEO - Osiem ofiar śmiertelnych zawalenia się klatki schodowej w bloku w Drohobyczu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/luq/ en24.news, morgenpost.de