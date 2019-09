Policjanci wjeżdżali w zamkniętą ulicę. Zawiśli na słupkach, rozlał im się olej [WIDEO]

Radiowóz policyjny wjeżdżał w niedzielę na zamkniętą ulicę Stolarską w Krakowie, przy której mieści się m.in. konsulat USA. Jednak policjanci zrobili to nieprawidłowo. Gdy radiowóz był nad otwartymi automatycznymi słupkami broniącymi wjazdu dla pojazdów nieuprawnionych, te najprawdopodobniej zaczęły się zamykać. Radiowóz zawisł, pękła miska, a na bruk rozlał się olej.

W poniedziałek w portalu YouTube pojawił się film nagrany na miejscu kolizji. Wideo udostępnili następnie w portalu wykop.pl jego użytkownicy. Na nagraniu widać radiowóz marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI/AMZ o numerze bocznym G707, z którego wycieka olej silnikowy. Dookoła chodzą turyści, którzy przyglądają się uszkodzonemu autu.

Znikające wideo z radiowozem

Do kolizji doszło, gdy samochód policji próbował wjechać na ulicę Stolarską w Krakowie. Automatyczne słupki, które bronią wjazdu na zamknięty fragment miasta, wysunęły się nagle z jezdni. Pojazd z włączonymi sygnałami świetlnymi zawisł na jednym z nich, a wskutek uderzenia uszkodzeniu uległa miska olejowa i wylały się płyny eksploatacyjne.

Portal polsatnews.pl zapytał w poniedziałek rzecznika krakowskiej Komendy Miejskiej Policji, kiedy i w jaki sposób doszło do tego zdarzenia. Sierżant sztabowy Piotr Szpiech nie potrafił jednak jeszcze podać wtedy szczegółów zdarzenia. We wtorek poinformował jedynie, że radiowóz typu Sprinter należy do oddziałów prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Nadal czekamy na szczegóły tego tego zdarzenia.

We wtorek użytkownicy portalu Wykop.pl zauważyli, że wideo z nagraniem zdarzenia zniknęło z internetu. W portalu pojawiła się informacja, że nagranie zostało usunięte przez użytkownika. Dlatego kopię tego filmu ponownie umieścił w YouTube użytkownik Mirczi. Film można obejrzeć w wątku o kolizji. Nagranie zostało już obejrzane ponad 20 tys. razy.



Strażacy zebrali olej z ulicy

- Do tego zdarzenia doszło w niedzielę 1 września około godz. 14:00 - potwierdził polsatnews.pl Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

- Został tam wysłany jeden zastęp straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Westerplatte. Wskutek kolizji na ulicę wylał się olej silnikowy. Nasze działania ograniczyły się do posypania wycieku sorbentem, zebraniu go z ulicy i jej umyciu - dodał Bartłomiej Rosiek.

"Mechanizm i sam słupek nie uległy uszkodzeniu, po dokładnych oględzinach stwierdziliśmy konieczność wymiany jednej uszczelki. Po ustaleniu kosztów naprawy będziemy występować o ich zwrot" - poinformował z kolei Zarząd Dróg Miasta Krakowa, którego własnością są bariery z ul. Stolarskiej.

Zamknięta ulica konsulatów

Przy ul. Stolarskiej mieszczą się m.in. konsulaty Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji. Dlatego ten fragment miasta jest stale pilnowany przez policję i zamknięty dla normalnego ruchu. Żeby utrudnić łamanie przepisów i przejazd tą ulicą kilka lat temu zamontowano zdalnie sterowane wysuwane słupki. Pilota do nich mają m.in. policjanci, którzy dyżurują przy konsulatach.

Uprawnione do wjazdu na zamkniętą ulicę są pojazdy korpusu konsularnego i dyplomatycznego, służb porządkowych i policji, mieszkańców i właścicieli garaży, z zezwoleniem zarządcy drogi wydanym dla tej ulicy oraz zaopatrzenie i obsługa techniczna na czas wykonywania czynności, ale tylko w godzinach od 18:00 do 6:00.

Dla wymienionych na znakach pojazdów bariera "chowa się" w ulicy.

Wideo z nieudanej służby na dyplomatycznej ulicy umieszczone w serwisie YouTube dokładnie pokazuje, co się stało.

Automatyczne słupki blokujące ruch znajdują się przy wjeździe na ulicę Stolarską od strony kościoła Dominikanów i Placu Wszystkich Świętych.

Takie same słupki zamontowano także na drugim końcu ulicy, u jej wylotu na Mały Rynek.

Wysuwane blokady są też zamontowane przed wjazdem na parking przy krakowskim magistracie. Tam obsługują je strażnicy miejscy, patrolujący okolice Urzędu Miasta.

