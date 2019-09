Mężczyzna obnaża się w miejscach publicznych. Poznański radny przedstawił zdjęcie

- W najbliższych dniach ma być spotkanie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa wraz z policją w tej sprawie. Wydział Prewencji Komendy Policji prosił, abym przekazał numer telefonu paniom, które się zgłaszały do bezpośredniego kontaktu z nimi, co uczynię - zapowiedział w rozmowie z polsatnews.pl Polcyn.

Poznański radny jeszcze w lipcu pytał prezydenta Poznania czy w ostatnich latach były zgłaszane do Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej Miasta Poznania z terenów osiedli Krzyżowniki-Smochowice oraz Strzeszyn zgłoszenia wykroczeń lub przestępstw przeciwko obyczajowości publicznej związanych z obnażaniem się w miejscach publicznych.

W odpowiedzi z-ca prezydenta Bartosz Guss wskazał, że przejrzenie dokumentacji oraz systemów informatycznych "nie potwierdziło występowania w rejonie osiedli żadnych zdarzeń związanych z wykroczeniami lub przestępstwami przeciwko obyczajności publicznej".

"Z przekazanych przez kierownictwo referatu Jeżyce Straży Miejskiej Miasta Poznania informacji wynika, że tematyka ta była poruszana w czerwcu 2018 r. przez radę osiedla Strzeszyn i dotyczyła osoby obnażającej się w rejonie przystanku na ul. Koszalińskiej. Prowadzone na przestrzeni kilku tygodni po otrzymaniu informacji działania policji i straży miejskiej nie potwierdziły występowania tego typu zdarzeń" - czytamy w odpowiedzi ratusza.

źródło zdjęcia: Przemysław Polcyn

Z informacji poznańskiego radnego wynika, że nagi mężczyzna wychodzi na spotkanie spacerującym tamtędy kobietom, jednak nie zaczepia ich.

- Interweniowaliśmy w tej sprawie już kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy, ostatnie zgłoszenie mieliśmy ponad miesiąc temu – mówił portalowi wtk.pl podkom. Piotr Garstka z biura prasowego wielkopolskiej policji.

- Zazwyczaj telefonują do nas kobiety, które spotkały mężczyznę, który się przed nimi obnażał. Nigdy jednak nie dochodziło do dotykania. Za każdym razem po przyjeździe policji mężczyzny już nie było. Nie wiemy nawet, czy to jest jedna osoba czy jest ich więcej - dodał.

