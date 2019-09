Kradł alkohol, podczas zatrzymania podał się za swojego brata

Mężczyzna, odpowiedzialny za dwie kradzieże, podczas zatrzymania podawał się za swojego brata. Grozi mu do pięciu lat więzienia - poinformował w środę nadkom. Daniel Niezdropa oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku.

Policjantów wezwano do jednego ze sklepów w Karczewie (pow. otwocki), gdzie pracownicy rozpoznali w kliencie mężczyznę, którego kilka dni wcześniej zarejestrowały kamery, jak ukradł alkohol oraz artykuły spożywcze. Jak poinformowała policja, mężczyzna ponownie odwiedził sklep i jak wcześniej chciał zrabować kolejne produkty.

- Policjanci przyjechali na miejsce i rozpoczęli czynności z podejrzanym. Ten podał dane, które wydały się policjantom podejrzane. Po dokładnej weryfikacji w policyjnych bazach danych okazało się, że nie jest on tym za kogo się podaje - powiedział nadkom. Daniel Niezdropa.

Okazało się, że 32-letni mieszkaniec Józefowa zamiast swojej tożsamości, podawał dane identyfikacyjne swojego brata.

Podejrzanego osadzono w policyjnym areszcie, a materiały sprawy trafiły do policyjnych dochodzeniowców, którzy dokładnie przeanalizowali złożone w sprawie zawiadomienie i zgromadzone dowody.

Ostatecznie podejrzanemu udowodniono popełnienie dwóch kradzieży za co grozi do 5 lat więzienia. Jak zaznaczył Niezdropa 32-latek przyznał się do przestępstw i dobrowolnie poddał się karze.

las/ PAP