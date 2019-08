Nie mógł sprzedać audi, więc upozorował kradzież

Jak tłumaczył we wtorek podkom. Piotr Garstka z wielkopolskiej policji, sprawa miała swój początek we wrześniu 2017 roku. Wtedy właśnie do jednego z komisariatów w powiecie poznańskim wpłynęło zgłoszenie o kradzieży Audi A5 z 2011 roku o wartości ok. 70 tys. zł.

- Zgłaszający twierdził, że przyjechał na zakupy do jednego z marketu, a po wyjściu ze sklepu jego auto zniknęło. Policjanci, którzy przybyli na miejsce skrupulatnie zabezpieczyli wszelkie możliwe ślady i rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia – wskazał Garstka.

Samochód został rozkręcony i sprzedany na części

Jak dodał, początkowo sprawa została umorzona, a właściciel skradzionego pojazdu otrzymał odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

- Jednak sprawa nie dawała spokoju funkcjonariuszom z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jeszcze raz przeanalizowali zebrany materiał i zeznania świadków. Ich podejrzenia okazały się słuszne – podkreślił.

jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna miał problemy ze sprzedażą auta, więc zlecił jego rozkręcenie, a części miał sprzedać w komisach. Następnie zgłosił kradzież samochodu.

Były właściciel samochodu został zatrzymany 8 sierpnia. Na poczet przyszłej kary policjanci zabezpieczyli także ponad 38 tys. złotych. Został zatrzymany także drugi mężczyzna, który pomagał w przestępstwie.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa i zgłaszania niepopełnionego przestępstwa. Grozi im do 8 lat więzienia.

jm/ PAP, polsatnews.pl