"Bardzo się boimy, to ciężki przypadek". Lekarze zadecydują o dalszych krokach w leczeniu Antosia

- Pod względem serduszka to niezwykle ciężki przypadek. Tętnice po lewej stronie są bardzo wąskie. Dzisiejsze spotkanie wzbudziło w nas dużo obaw - mówią rodzice rocznego Antosia. Chłopiec, który wyjechał do szpitala do Stanów Zjednoczonych dzięki wsparciu widzów Telewizji Polsat czeka na decyzję ws. dalszego leczenia. 70-osobowe konsylium amerykańskich lekarzy zbierze się w środę.