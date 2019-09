Reporter Polsat News Piotr Kuśmierzak nominowany do nagrody BohaterONy 2019

Dziennikarz na co dzień pracujący w Lublinie został nominowany za film dokumentalny "W martwym punkcie", poruszający temat rzezi wołyńskiej. Chętni mogą oddawać głosy za pośrednictwem strony internetowej do 2 października.

Kuśmierzak jest reporterem Polsat News w Lublinie i prezenterem serwisów informacyjnych. Prowadził magazyn "Nie rządem Polska stoi" w Polsat News 2, a także był gospodarzem programów "To był tydzień" i "Polska. Magazyn reporterów krajowych" w Polsat News.

We wrześniu 2018 roku na antenie Polsat News wyemitowano film dokumentalny Piotra Kuśmierzaka - "W martwym punkcie" - na temat rzezi wołyńskiej. To tragiczne wydarzenie, mimo upływu czasu, do dziś dzieli Polaków i Ukraińców.

Różne punkty widzenia

Brak porozumienia i kompromisu w najbardziej bolesnych kwestiach wspólnej historii sprawiają, że oba narody znajdują się w martwym punkcie, stąd tytuł filmu. Autor dokumentu próbuje odpowiedzieć na pytanie, co stoi na przeszkodzie do pojednania i pokazuje, co jest sednem konfliktu.

Materiał prezentuje różne punkty widzenia, dziennikarz wysłuchuje każdej ze stron, zostawiając widza z pytaniem, czy możliwe jest pojednanie polsko-ukraińskie. To właśnie za ten reportaż został nominowany do nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich.

Gdzie głosować?

Na Piotra Kuśmierzaka można głosować za pośrednictwem strony bohateron.pl do 2 października.

ac/luq/ polsatnews.pl