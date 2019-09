Prezydent Brazylii nie leci na szczy ws. Amazonii

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zapowiedział we wtorek, że w zaplanowanej na koniec tygodnia w Kolumbii konferencji krajów Ameryki Płd. ws. Amazonii będzie uczestniczył poprzez łącze wideo, gdyż musi pozostać w kraju z powodu problemów zdrowotnych.

Bolsonaro, który sam zaproponował zwołanie spotkania przywódców, na którym ma być ustalona wspólna polityka ochrony lasów Amazonii, zrezygnował z podróży do Kolumbii, gdyż przygotowuje się do kolejnego zabiegu chirurgicznego. Jest on związany z raną brzucha, jaką Bolsonaro odniósł podczas zamachu na jego życie, przeprowadzonego przed rokiem podczas kampanii wyborczej.

Prezydenta Brazylii będzie reprezentował na spotkaniu wiceprezydent generał Hamilton Mourao.

W konferencji w kolumbijskim mieście Leticia mają uczestniczyć ponadto prezydenci Boliwii, Kolumbii, Peru, Ekwadoru, Gujany i Surinamu.

Spotkanie w Leticii, leżącej na terenie kolumbijskiej Amazonii, Bolsonaro zaproponował po przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu rozmowach w stolicy Brazylii z prezydentem Chile Sebastianem Pinerą. Podczas spotkania dokonali analizy skutków tegorocznych pożarów lasów amazońskich i sawanny.

Znów o Marconie

We wtorkowych wypowiedziach dla mediów prezydent Bolsonaro bardzo cierpko mówił na temat prezydenta Francji Emmanuela Macrona, sugerując, że niesłychanie przesadza on w ocenie następstw tegorocznych pożarów lasów Amazonii i sawanny.

Macron, krytykując postawę prezydenta Brazylii w sprawie pożarów w Amazonii i pomniejszanie ich następstw dla światowego ekosystemu, wyraził wątpliwość, czy Francja zdecyduje się na podpisanie układu o wolnym handlu Unii Europejskiej z południowoamerykańskim blokiem Mercosur.

WIDEO - Szukali ciała zaginionej w watykańskich grobowcach. Odnaleźli tysiące ludzkich kości Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ PAP