Niewybredny wpis prezydenta Brazylii pod adresem prezydenta Francji i jego żony

Obaj politycy ostro się spierali w ostatnich dniach, m.in. przy okazji trwających w Amazonii pożarów. Macron obarczył Bolsonaro winą za tę sytuację i zarzucił brazylijskiemu prezydentowi kłamanie w sprawie działań podejmowanych w kwestii ochrony środowiska.

W niedzielę Bolsonaro skomentował zamieszczony na jego profilu na Facebooku post, którego autor zestawił zdjęcia 37-letniej żony 64-letniego Bolsonaro i 66-letniej Brigitte, żony 41-letniego Macrona, sugerując, że jest to prawdziwa przyczyna niechęci francuskiego prezydenta do brazylijskiego. "Nie upokarzajcie go. Hahaha" - skomentował zdjęcie Bolsonaro.

Zapytany o tę sprawę na konferencji prasowej kończącej szczyt przywódców G7 w Biarritz, Macron odpowiedział, że te komentarze były "wyjątkowo obraźliwe" dla jego żony.

- To smutne, to smutne przede wszystkim dla niego i dla Brazylijczyków - mówił Macron. "Brazylijskie kobiety zapewne czują wstyd z powodu swojego prezydenta".

- Jako że mam wiele szacunku dla narodu brazylijskiego, mam nadzieję, że niedługo będzie on miał prezydenta, który nadaje się na to stanowisko - dodał francuski prezydent.

Emmanuel Macron poznał Brigitte jako uczeń w szkole, gdy była jego nauczycielką w liceum w Amiens.

W przeszłości różnicę wieku między prezydentem Francji a jego żoną, wypomniała również posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, która pod zdjęciem całującej się pary prezydenckiej napisała: "A podobno eksponatów w muzeum nie wolno dotykać".

WIDEO - Gigantyczne pożary w Amazonii widoczne z kosmosu. Prezydent Brazylii oskarża organizacje pozarządowe Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ml/ PAP, polsatnews.pl