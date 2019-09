"Dobra decyzja Schetyny" vs. "wchodzi w buty Kaczyńskiego". Politycy o nominacji Kidawy-Błońskiej

Koalicja Obywatelska oficjalnie zainaugurowała we wtorek kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 13 października. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska ma być nie tylko kandydatką na szefa rządu, ale też ostatecznie "jedynką" listy wyborczej KO w Warszawie. Wcześniej partia zapowiadała, że stołeczną "jedynką" będzie szef PO Grzegorz Schetyna, jednak ostatecznie wystartuje jednak z rodzinnego Wrocławia.

- Czas na kobiety, silne kobiety. Czas też na poszukanie zgody i porozumienia. Małgorzata Kidawa-Błońska łączy w sobie siłę i mądrość - powiedziała we wtorek Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polska.

Europosłanka Elżbieta Łukacijewska (PO) napisała na Twitterze: "W końcu kobieta, ciepła, mądra, otwarta, nowoczesna, dająca nadzieję". "Dobra decyzja Grzegorza Schetyny" - dodała.

W końcu kobieta, ciepła, mądra, otwarta, nowoczesna, dająca nadzieję❤️

Małgorzata Kidawa-Blonska kandydatem na Premiera RP

Dobra decyzja #Schetyna 👏 pic.twitter.com/sUXMaT25IV — Elżbieta Łukacijewska (@elukacijewska) September 3, 2019

"Dla takiego premiera warto wypruć sobie żyły"

"Jedynka" Koalicji Obywatelskiej w Kielcach, Bartłomiej Sienkiewicz, napisał natomiast, że Kidawa-Błońska to "nadzieja na koniec polityki nienawiści i kłamstw". "Na politykę opartą o wartości, a nie cynizm ukryty pod pseudopatriotycznymi frazesami. Dla takiego premiera warto wypruć sobie żyły w kampanii. Obiecuję,że to zrobię" - dodał były szef MSW.

M.Kidawa-Błońska to nadzieja dla polskiej polityki.Nadzieja na koniec polityki nienawiści i kłamstw. Na politykę opartą o wartości,a nie cynizm ukryty pod pseudopatriotycznymi frazesami.Dla takiego premiera warto wypruć sobie żyły w kampanii.Obiecuję,że to zrobię.#PremierJutra — Bartłomiej Sienkiewicz (@BartSienkiewicz) September 3, 2019

"W czasach dużych podziałów i hejtu Małgorzata Kidawa-Błońska to świetna kandydatka na premiera. Po Kaczyńskim i Morawieckim będziemy potrzebowali polityków szukających kompromisów, ważących słowa, prawdomównych, dobrych. Brawo Schetyna. Walczymy o zwycięstwo" - napisała z kolei posłanka Joanna Augustynowska (PO).

W czasach dużych podziałów i hejtu @M_K_Blonska to świetna kandydatka na premiera. Po Kaczyńskim i Morawieckim będziemy potrzebowali polityków szukających kompromisów, ważących słowa, prawdomównych, dobrych. Brawo @SchetynadlaPO. Walczymy o zwycięstwo! #DrużynaJutra #PremierJutra pic.twitter.com/xDnaCjjX23 — Joanna Augustynowska (@Augustynowska) September 3, 2019

Kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu Kazimierz Maria Ujazdowski stwierdził, że to "ważna i odpowiedzialna decyzja Grzegorza Schetyny". "Nowe otwarcie jednoznacznie zamyka przygotowania do kampanii. Tak jak mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska: nie zajmujemy się już innymi politykami, a jedynie prawami obywatelskimi Polek i Polaków" - dodał.

Ważny dzień, ważna i odpowiedzialna decyzja @SchetynadlaPO.

Nowe otwarcie jednoznacznie zamyka przygotowania do kampanii. Tak jak mówiła @M_K_Blonska: nie zajmujemy się już innymi politykami, a jedynie prawami obywatelskimi Polek i Polaków. Dziękuję Grzegorzu za to wystąpienie. pic.twitter.com/ScpiXs0rMT — Kazimierz Ujazdowski (@kmujazdowski) September 3, 2019

Wrocław potraktowany jako "plan B"

Kidawie-Błońskiej pogratulowała także kandydatka Lewicy do Sejmu Paulina Piechna-Więckiewicz. "Możemy się różnić programowo, ale bardzo cenię osobę Marszałek Sejmu, należącą do tych w polskiej polityce, które starają się łączyć a nie dzielić" - napisała.

Gratuluję @M_K_Blonska ! , możemy się różnić programowo, ale bardzo cenię osobę Marszałek Sejmu, należącą do tych w polskiej polityce które starają się łączyć a nie dzielić. — PPiechna-Więckiewicz (@PaulinaPiechna) September 3, 2019

Lider warszawskiej listy Lewicy Adrian Zandberg zwrócił jednak uwagę, że "jest dosyć późno na takie roszady na listach".

- To dość nietypowe. Myślę, że wyborcy będą tym zdziwieni, że Grzegorz Schetyna nagle w Warszawie ustępuje pola Kaczyńskiemu - powiedział.

Ostatnia na liście Lewicy we Wrocławiu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę na fakt, że Grzegorz Schetyna ogłosił swoją decyzję o starcie z Wrocławia na konwencie zorganizowanym w Warszawie. "Wrocławianie i wrocławianki nie zasługują na bycie »planem B« Schetyny" - napisała.

.@SchetynadlaPO przed chwilą ogłosił, że wystartuje z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Gdzie to ogłosił? W Warszawie 😂.



Wrocławianie i wrocławianki nie zasługują na bycie "planem B" Schetyny.



#ADBdoSejmu #Wrocław #Lewica pic.twitter.com/qVaSvQbLFB — A. Dziemianowicz-Bąk (@AgaBak) September 3, 2019

Senyszyn: "Schetyna kulą u nogi PO"

Krzysztof Śmiszek (Lewica) stwierdził natomiast, że "Platforma (jest) w chaosie". "Zamiast zajmować się kampanią i programem zajmują się... przesuwaniem kandydatów po Polsce i prowadzeniem wewnętrznych rozgrywek" - dodał.

Platforma w chaosie... zamiast zajmować się kampanią i programem zajmują się... przesuwaniem kandydatów po Polsce i prowadzeniem wewnętrznych rozgrywek. — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) September 3, 2019

"Schetyna - kula u nogi PO - powtarza oszukańczy manewr Kaczyńskiego z 2005 r. i obiecuje, że - po ewentualnej wygranej - nie będzie premierem. Czy Polacy dadzą się nabrać, jak 14 lat temu i 4 lata temu, że Macierewicz nie będzie ministrem obrony?" - zapytała na Twitterze kandydatka Lewicy Joanna Senyszyn.

Schetyna - kula u nogi PO - powtarza oszukańczy manewr Kaczyńskiego z 2005 r. i obiecuje, że - po ewentualnej wygranej - nie będzie premierem. Czy Polacy dadzą się nabrać, jak 14 lat temu i 4 lata temu, że Macierewicz nie będzie ministrem obrony? — Joanna Senyszyn (@Joanna_Senyszyn) September 3, 2019

"Strzał w dziesiątkę"

"Grzegorz Schetyna dzisiejszym ruchem może zabrać większość Kaczyńskiemu" - ocenił z kolei Roman Giertych, były polityk i adwokat.

Grzegorz Schetyna dzisiejszym ruchem może zabrać większość Kaczyńskiemu. — Roman Giertych (@GiertychRoman) September 3, 2019

"Nawet jeśli ta decyzja wygląda na wymuszoną, to jest to strzał w dziesiątkę. Małgorzata Kidawa-Błońska jest poza codziennymi wojenkami, uosabia pozytywne wyobrażenie o polityce. Idealna osoba na ostatnią prostą kampanii" - napisał z kolei Leszek Jażdżewski redaktor naczelny pisma "Liberté!".

Nawet jeśli ta decyzja wygląda na wymuszoną, to jest to strzał w dziesiątkę. @M_K_Blonska jest poza codziennymi wojenkami, uosabia pozytywne wyobrażenie o polityce. Idealna osoba na ostatnią prostą kampanii. pic.twitter.com/FCuFoDnNHA — Leszek Jażdżewski (@LesJazd) September 3, 2019

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak powiedział Polsat News, że "Grzegorz Schetyna wchodzi w buty Jarosława Kaczyńskiego". - 2015 rok, prezes Kaczyński i Beata Szydło - dodał.

"Czy to dobrze dla naszego państwa, gdy liderzy partyjni wystawiają ze względów czysto PRowych partyjne koleżanki jako kandydatki na premiera, by samemu zarządzać z tylnego fotela?" - zapytał z kolei wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

Czy to dobrze dla naszego państwa, gdy liderzy partyjni wystawiają ze względów czysto PRowych partyjne koleżanki jako kandydatki na premiera, by samemu zarządzać z tylnego fotela? 😎 — Stanisław Tyszka (@styszka) September 3, 2019

"Oszustwo wyborcze"

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski stwierdził, że w przypadku zamiany liderów list we Wrocławiu i Warszawie mamy do czynienia z "oszustwem wyborczym".

- Podczas zbierania podpisów pod listami ktoś podpisywał się udzielając poparcia np. marszałek Kidawie-Błońskiej, a teraz okazuje się, że dostanie Schetynę - powiedział Sobolewski. - To jawne oszukiwanie wyborców, chyba że jeszcze dziś politycy KO chcą od nowa rozpocząć zbieranie podpisów poparcia - dodał polityk PiS.

Senator Jan Maria Jackowski (PiS) w rozmowie z Polsat News stwierdził natomiast, że decyzja Schetyny była "pokłosiem wewnętrznych badań i analiz, które w PO podjęto".

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwrócił uwagę na fakt, że PO "od czterech lat domaga się od PiS, by na czele rządu stanął szef partii, a sam na przyszłego/niedoszłego premiera wystawia Kidawę-Błońską". "Uwielbiam tę ich konsekwencję i wiarygodność" - dodał.

#PO od czterech lat domaga się od @pisorgpl by na czele rzadu stanął szef partii a samo na przyszłego/niedoszłego premiera wystawia zamiast Schetyny Kidawę-Błońską. Uwielbiam tę ich konsekwencję i wiarygodność. — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) September 3, 2019

WIDEO - 13 osób w szpitalu, 2 w stanie krytycznym, jedna nie żyje. Bilans po wypadku w Świniarsku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/hlk/ Polsat News, PAP, polsatnews.pl