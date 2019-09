Chińska aplikacja pozwala zostać DiCaprio w 8 sekund. Eksperci ostrzegają przed ZAO

ZAO została zaprezentowana w Chinach z końcem sierpnia. Już w ciągu weekendu stała się najczęściej pobieraną aplikacją. Zasada jej działania wygląda prosto, jednak wykorzystano przy niej potężny silnik obliczeniowy. Użytkownicy udostępniają swoje selfie, w których mrugają i poruszają ustami, natomiast aplikacja używa ich do przekształcenia obrazu w taki sposób, by w jak najwyższym stopniu odpowiadały filmowym pierwowzorom.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT