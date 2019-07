Aplikacja do "postarzania" twarzy robi furorę. Eksperci ostrzegają przez ryzykiem

- Od kilku dni, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie media społecznościowe zalewa fala zmodyfikowanych, "postarzonych" zdjęć użytkowników. Różni eksperci wskazują na możliwe ryzyka związane z nieodpowiednią ochroną prywatności użytkowników - podało ministerstwo podczas czwartkowej konferencji.



Zapewniono, że sprawa będzie przedmiotem analizy, którą przeprowadzi Departament Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji. - Na podstawie jej wyników zapadnie decyzja o ewentualnych dalszych krokach - zaznaczono.

Czy naprawdę wiedza jak będziemy wyglądać za 50 lat jest tak cenna by sprzedawać za nią zasoby do wszystkich danych w telefonie!? Na to godzimy się ściągając FaceApp. Aplikacji z Rosji... Zdjęcia na których sami się postarzamy są wszędzie. #CambridgeAnalytica nic nas nie nauczyła pic.twitter.com/MveDLgFPZo