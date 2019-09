Autobus wjechał na minę w Mali. 14 osób zginęło

Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadku, który miał miejsce we wtorek w środkowym Mali, gdy autobus pełen pasażerów wjechał na minę - podały miejscowe źródła policyjne. Wcześniej informowano o ośmiu zabitych.

Autobus należący do prywatnej firmy transportowej jechał z miejscowości Douentza w centrum Mali do położonego na północy kraju miasta Gao. Ok. 30 km za Douentzą pojazd wjechał na minę, która eksplodowała. Zginęło 14 osób, 8 zostało rannych, wśród nich dwoje dzieci. Autobusem podróżowało ok. 50 pasażerów.

W tym roku to drugie tego typu wydarzenie w Mali. W styczniu, także w pobliżu Douentzy, jadący w konwoju pojazd sił pokojowych ONZ wjechał na minę, w wyniku czego zginęło dwóch żołnierzy pochodzących ze Sri Lanki, a wielu zostało rannych.

W Mali od 2012 roku, kiedy to północna część kraju dostała się pod kontrolę islamistów, trwa wojna domowa. W styczniu 2013 roku francuska armia przeprowadziła zbrojną interwencję, wypierając siły dżihadystyczne z okupowanych terenów. Jednak zwłaszcza w środkowej części państwa są obszary wciąż pozostające poza kontrolą sił rządowych Mali, wojsk francuskich czy oenzetowskich. Od 2015 roku akty przemocy na tych obszarach są częstsze i przesuwają się także na południe.

bas/ PAP