Wybuch w Antwerpii. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie

Ekipy ratownicze uwolniły jedną osobę spod gruzu, ale pozostałe mogą wciąż być uwięzione.

"Około 12:20 miała miejsce eksplozja w Palmanshoevestr w Wilrijk. Służby ratunkowe pracują na miejscu. Jest kilku rannych, jedna ofiara została już wydobyta" - informuje na Twitterze miejscowa policja.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1