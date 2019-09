Ruszył projekt "Ministerstwo Bohaterów". Duży odzew z całego świata

W niedzielę, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej na profilu YouTube Ministerstwa Bohaterów (Ministry of Heroes) został opublikowany dwuminutowy film. Opowiada on o tym, że podczas zabawy w chowanego chłopiec przypadkowo znajduje na strychu rodzinne pamiątki - guzik z munduru wojskowego, stare zdjęcia, gazetę z czasów II wojny światowej, Order Virtuti Militari.

Lektor, przypominając o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, mówi również: "w każdej rodzinie byli bohaterowie, znajdź ich". Film kończą napisy w języku angielskim przypominające, że 1 września 1939 r. wojska niemieckie napadły na Polskę, a 17 września Polska została zaatakowana przez Rosję Sowiecką. Polacy toczyli heroiczną walkę, która kosztowała życie 6 milionów obywateli.

Film został opublikowany również na profilu Ministerstwa Bohaterów na Facebooku. W ciągu doby zebrał ponad milion wyświetleń. Komentują go osoby z różnych krajów. Piszą m.in. o członkach swoich rodzin, którzy walczyli podczas II wojny światowej, wspominają bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Profil jest prowadzony w języku angielskim.



Profil zachęcający do szukania bohaterów we własnej rodzinie został opatrzony cytatem z Johanna Wolfganga von Goethego: "bohater czerpie inspirację z cnót swoich przodków".



Autorzy piszą o sobie: "Ministerstwo Bohaterów to najbardziej heroiczny oddział na świecie, zlokalizowany w Polsce".



Na końcu filmu pojawia się informacja, że fundatorem "Ministerstwa Bohaterów" jest Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Honorowego patronatu udzielił premier Mateusz Morawiecki.

