Publikacje o wybuchu II wojny światowej. Amerykanie: baliśmy się interweniować i byliśmy egoistami

II wojna światowa pochłonęła w Polsce ponad sześć milionów ofiar. Polskie straty materialne wyliczono na 850 miliardów dolarów. Ale wiedza o tym jest na świecie niewielka.

Okładki najbardziej opiniotwórczych gazet w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Belgii wyglądały w ten weekend tak, jak w dniu wybuchu wojny. Kampanię informacyjną sfinansowała Polska Fundacja Narodowa.

W "The Washington Post" znalazł się m.in. artykuł premiera Mateusza Morawieckiego. - To jest tekst o polskim bohaterstwie, o walce z dwoma zbrodniczymi totalitaryzmami o miłości Polaków do wolności - relacjonowała Sakowska. Szef polskiego rządu przypomina, że Polacy walczyli na wszystkich frontach, a polscy oficerowie wywiadu należeli do jednych z najlepszych. To oni dostarczyli Brytyjczykom wiele cennych informacji z kontynentalnej Europy i odegrali bardzo znaczącą rolę przy planowaniu lądowania aliantów w Afryce i Normandii.

Mateusz Morawiecki przedstawia także różnice w okupacji Polski i państw zachodniej Europy, i podkreśla, że nie da się tego porównywać. Przypomina, że podczas II wojny światowej zginęło 6 mln Polaków, w tym 3 mln pochodzenia żydowskiego.

Roosevelt "uległ Stalinowi"

Jak zauważa Sakowska, "premier ma także gorzkie słowa dla naszych ówczesnych i obecnych sojuszników - Francji, Wielkiej Brytanii i USA". Morawiecki pisze, że Paryż i Londyn nie przyszły Polsce z pomocą z jaką zobowiązały się przyjść, gdyby nasz kraj został zaatakowany. Jałtę nazywa "wyborem mocarstw", a nie historyczną koniecznością, a o ówczesnym prezydencie Stanów Zjednoczonych Franklinie Delano Roosevelcie pisze, że "uległ Stalinowi", a Polska za decyzję mocarstw zapłaciła straszliwą cenę - została oddana pod sowiecką okupację. Polakom zabrano wolność, możliwość odbudowania niepodległego, silnego politycznie i ekonomicznie kraju.

O 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przypomina także gazeta "Chicago Tribune", która przedrukowuje swoją okładkę z września 1939 r. W środku można znaleźć przesłanie prezydenta Andrzeja Dudy, który pisze o dramacie Polaków, który rozpoczął się wraz z atakiem Niemców. Prezydent przypomina słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: "być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska". W gazecie jest także artykuł o Witoldzie Pileckim.

W obu tytułach można znaleźć także artykuł wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, który opisuje, czym dla polskiego świata kultury i nauki była II wojna światowa. Pisze o eksterminacji polskiej inteligencji, o skradzionych przez nazistów i sowietów dziełach sztuki oraz o tym, że walka o odzyskanie wielu z nich nadal trwa.

"Biedni Polacy nie mieli żadnej pomocy"

O reakcje na te publikacje Magda Sakowska pytała Amerykanów na ulicach Waszyngtonu.

- To, co się działo w Polsce, w warszawskim getcie, było straszne. I nikt nie pomógł Polsce uporać się z Hitlerem. Myślę, że czekaliśmy zbyt długo z podjęciem decyzji, by wreszcie pomóc - powiedziała rozmówczyni Sakowskiej.

Jeden z mężczyzn stwierdził z kolei: "baliśmy się interweniować i byliśmy naprawdę egoistami".

- Kiedy Niemcy najechali Polskę, to było druzgocące. Oni zajęli cały kraj i biedni Polacy nie mieli wtedy żadnej pomocy. Myślę, że Polacy zostali potraktowani strasznie. Dzisiaj jest inaczej, nasz prezydent jest po ich stronie - podkreśliła kobieta, z którą rozmawiała korespondentka Polsat News.

WIDEO - 300 kg marihuany w... trumnie. Niecodzienne odkrycie policji [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/prz/luq/ Polsat News, polsatnews.pl