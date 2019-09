Polska i USA podpisały deklarację dot. bezpieczeństwa budowania sieci 5G

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Jak mówił wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller, po podpisaniu deklaracji, czas przejść do konkretów. - Czyli do kwestii badań naukowych w tym zakresie, tworzenia ram bezpieczeństwa dla nowej sieci telefonii komórkowej i w końcu docelowo trzeba będzie również wybrać dostawcę, a jak wiemy, to też budzi pewne kontrowersje - zaznaczył.

Müller przyznał, że Polska jest na bardzo zaawansowanym poziomie w zakresie wdrażania nowej technologii 5G. - Ale poczekajmy, niech też jakieś oferty przyjdą na stół, wtedy będziemy decydować - zaznaczył Müller.

Nie tylko produkcja, ale także badania i rozwój

Premier Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w Szwecji w czwartek wyraził przekonanie, że szwedzki Ericsson zadecydował już o inwestycji w Polsce, związanej z technologią 5G. Jak mówił, chodzi nie tylko inwestycje w produkcję, ale też w badania i rozwój.

Polska i Stany Zjednoczone pracują nad porozumieniem o współpracy przy tworzeniu infrastruktury sieci telekomunikacyjnej 5G - podał w czwartek dziennik "Financial Times". Według nieoficjalnych informacji zapisy mogłyby wykluczyć udział chińskiej firmy Huawei.

Powołując się na źródła w polskiej administracji, brytyjska gazeta zaznaczyła, że współpraca dotycząca 5G ma być oparta na postanowieniach tzw. propozycji praskich ustalonych w czeskiej Pradze w maju br. i w efekcie wykluczać udział kontrowersyjnej chińskiej firmy Huawei w polskiej sieci telekomunikacyjnej.

