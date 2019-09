Można już składać wnioski o 500 plus dla osób niepełnosprawnych

Minister Borys-Szopa uczestniczyła w zorganizowanej w Zabrzu konferencji nt. przygotowań ZUS do realizacji tzw. dodatku 500 plus dla osób niesamodzielnych. - Jesteśmy zaledwie miesiąc przed wejściem w życie ustawy dotyczącej świadczenia. Uprawnionych do niego w skali całego kraju będzie ok. 850 tys. osób; skierowany do nich transfer finansowy to ok. 4,5 mld zł - mówiła minister na briefingu w trakcie konferencji.



- To ważna ustawa, wprowadzająca nieznane do tej pory świadczenie, skierowane do osób najbardziej zapomnianych, najbardziej potrzebujących. (...) Przez całe lata nie widzieliśmy tego problemu, cieszę się bardzo, że (...) będziemy tę rewolucyjną zmianę wprowadzać - zadeklarowała szefowa MRPiPS.

Ustawa wejdzie w życie 1 października



Omawiając przedstawione w poniedziałek informacje przedstawicieli ZUS nt. stanu przygotowań do wdrożenia świadczenia Borys-Szopa zaznaczyła, że jest w tej kwestii "spokojną optymistką". - Czuwamy nad dzisiejszym uruchomieniem wniosków na stronach internetowych (...). Bezpiecznie przeprowadzimy tę ważną z punktu widzenia społecznego reformę - dodała.



1 października wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od tego dnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie rozpatrywanie wniosków o ten dodatek. 500 plus dla osób niesamodzielnych to pierwsze takie świadczenie skierowane do osób, które wymagają opieki długoterminowej, czyli osób niesamodzielnych, wymagających pomocy i wsparcia osób trzecich w pełnieniu funkcji życiowych.



Z szacunków Zakładu wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali, czy są niezdolni do samodzielnej egzystencji.

