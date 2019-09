Marszałek Sejmu do uczniów: jesteście naprawdę wyjątkowi

Marszałek Sejmu uczestniczyła w poniedziałek w swej rodzinnej miejscowości Jaworze w inauguracji nowego roku szkolnego w dwóch placówkach - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolka I.

- Nauka to jest bardzo ciężka praca, ale tę pracę trzeba wykonać, żeby przyszły potem efekty. Dlatego życzę wam, byście potrafili ten rok szkolny i kolejne wykorzystać jak najlepiej na naukę, bo to jest kapitał, który będzie w przyszłości procentował - powiedziała marszałek Witek.

Witek przypomniała, że sama jest wieloletnia nauczycielką, która temu zawodowi poświęciła 27 lat, a wśród obecnych nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości dostrzega wielu swoich uczniów i wychowanków.

"Liczy się wiedza, jaką macie w głowie"

- Pamiętajcie, że to nie najlepsze stopnie świadczą o tym, że jesteście najlepsi. Liczy się ta wiedza, jaką macie w głowie i wiedza, która się będziecie umieli w umiejętny sposób kiedyś posługiwać. Życzę także, żebyście mieli wokół siebie grono przyjaciół, sojuszników, którzy tę szkołę będą wspierać - powiedziała Witek w I LO w Jaworze.

Podkreśliła, że praca nauczyciela jest bardzo satysfakcjonująca, ponieważ pozwala "kształtować młodego człowieka".

- Chciałoby się, by na końcu tego kształtowania mieć przed sobą młodego człowieka, który naprawdę będzie umiał poradzić sobie w życiu, będzie miał wartości, którym będzie wierny, które będzie cenił. Człowieka, który kiedyś nas zastąpi w tym dorosłym życiu - mówiła Witek.

"Młodzi Niemcy nie rozumieją, czym była II wojna światowa"

Marszałek przypomniała, że w niedzielę obchodziliśmy 80. rocznice wybuchu II wojny światowej, która była najstraszniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości i świata, ponieważ pochłonęła miliony ludzkich istnień, w tym 6 mln Polaków. Przypomniała, że w ramach obchodów tej rocznicy w niedzielę na zaproszenie przewodniczącego niemieckiego Bundestagu reprezentowała nasz kraj w Berlinie, gdzie spotkała się m.in. z obywatelami Niemiec.

- Po 80 latach ci Niemcy, choć to już inne pokolenie, chcą przeprosić i przepraszają. Czują na sobie ogrom odpowiedzialności za te zbrodnie, które był dokonywane przez Niemców na narodzie polskim i nie tylko. To starsze pokolenie ma świadomość, że młodzi Niemcy mają za mało wiedzy, że nie rozumieją, czym była II wojna światowa - stwierdziła Marszałek Sejmu.

Podkreśliła, że obecni polscy uczniowie za parę lat mają się stać elitą polskiego narodu.

- I to wy będziecie musieli tu, w Polsce, ale także poza granicami umieć rozmawiać o tym, co się działo 80 lat temu. To jest nasze dziedzictwo i to jesteśmy winni wszystkim ofiarom drugiej wojny światowej. Nie zapominajcie o tym, bo naród jest tylko silny siłą swojej tradycji i swoich korzeni. A my mamy niezwykle bogatą i wspaniałą tradycję i bardzo mocne korzenie, dlatego trwamy i dlatego przetrwaliśmy najtrudniejsze lata i zdarzenia w naszej historii. Tylko dlatego, że byliśmy razem, że byliśmy siłą, że mieliśmy świadomość, kim jesteśmy - powiedziała Witek.

"Dzięki naszej odwadze zmieniła się Europa"

Dodała, że odchodziliśmy też rocznicę powstania "Solidarności", której znaczenie jest ważne nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy.

- Niemcy podkreślają, że gdyby nie "Solidarność", że gdyby nie polski niezależny, samorządny związek zawodowy, nie byłoby zmian w Niemczech. Później runął mur berliński. To dzięki naszej aktywności, naszej odwadze, naszej postawie zmieniła się Europa. My zrealizowaliśmy swoje dążenie do wolności, a Niemcy swoje dążenie do jedności, bo przez wiele lat jeden naród niemiecki sztucznie podzielony był murem berlińskim - zaznaczyła Witek.

Podkreśliła, że obecna młodzież jest tym szczęśliwym pokoleniem, które żyje w czasach pokoju i wolności, dlatego powinna dobrze ten czas wykorzystać.

- Wakacje szybko mijają, przychodzi czas, kiedy trzeba zasiąść w szkolnej ławie i uczyć się, ale zobaczycie, że za parę lat uświadomicie sobie, że to był najlepszy okres w waszym życiu. Nawet tych przedmiotów, których nie lubicie, nie rozumiecie, to jednak słuchajcie. Uczcie się na miarę swoich możliwości i umiejętności - powiedziała Witek.

"Jesteście naprawdę wyjątkowi"

Wcześniej goszcząc w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Witek życzyła uczniom zdobywania wiedzy, zawierania nowych przyjaźni oraz podtrzymywania tych już zawartych przed wakacjami.

- Zawsze to wam powtarzam i powtórzę jeszcze raz teraz: jesteście naprawdę wyjątkowi. Dlatego zasługujecie, żebyście się uczyli i wychowywali tutaj. I przebywali w jak najlepszych warunkach. A naszą rolą, rolą dorosłych jest stworzyć wam te warunki. Dlatego życzę wam cudownego, pełnego wrażeń nowego roku szkolnego - zaznaczyła Marszałek Sejmu.

