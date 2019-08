Grupa motocyklistów schroniła się pod wiaduktem przed deszczem. Czterech z nich zginęło

Do tragicznego wypadku doszło w piątek ok. godz. 13:35. Czterech mężczyzn w wieku 43, 57, 60 i 75 lat jechało niemiecką autostradą A9. Kiedy w pobliżu Bad Lobenstein zaskoczyła ich gwałtowna ulewa, postanowili przeczekać pod wiaduktem. W pewnej chwili wjechał w nich z impetem samochód dostawczy.

Przyczyny wypadku pozostają niejasne. Jedną z możliwości branych przez policję pod uwagę jest utrata przez kierowcę kontroli nad autem z powodu aquaplaningu.

Jednak nawet po zakończeniu oględzin miejsca wypadku, co nastąpiło w sobotę przed południem, policja nie potrafiła wskazać dokładnej przyczyny tragedii. Rzecznik policji ostrzegł, że nie należy spodziewać się szybkich wyników śledztwa.

Motocykliści zginęli, jadący furgonetką są ranni

W wypadku, poza śmiertelnymi ofiarami wśród motocyklistów, ranni zostali również podróżujący autem dostawczym. 38-letni kierowca samochodu, a także jego 31-letni pasażer zostali lekko ranni i przewiezieni do szpitala w Schleiz (Turyngia). Trzeci z mężczyzn jadących furgonetką, 29-latek, z poważnymi obrażeniami został przewieziony śmigłowcem do szpitala w Kulmbach (Bawaria).

