"Jesteśmy poturbowani. Cieszymy się, że żyjemy". Grupa Sabaton odwołała koncert w Polsce

Członkowie zespołu Sabaton wracali z planu zdjęciowego do nowego teledysku w Tunezji. Wtedy też ulegli poważnemu wypadkowi. Zdjęcia zniszczonego auta oraz ujęcia z produkcji klipu zamieścili na fanpage’u.

"Po konsultacjach medycznych i ocenie naszych urazów jesteśmy pewni, że nie możemy wystąpić dziś w Polsce ze względu na ryzyko ich pogłębienia. W pełni sił powrócimy w październiku na naszą trasę North American. Gdańsk odwiedzimy tak szybko, jak będzie to możliwe" - napisali na Facebooku.

SABATON IN A CAR CRASH

Two days ago in Tunisia we were involved in a serious traffic incident upon our return from a video shoot in the Sahara desert.

