"Nie ja zdradziłam i wykazałam się nielojalnością". Jaruzelska o starcie do Senatu nie z list SLD

Monika Jaruzelska, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego i radna m.st. Warszawy, będzie kandydatką Polskiej Lewicy do Senatu. - Jest mi bardzo przykro, że nie doszło do tego, do czego władze SLD się zobowiązały - przyznała Jaruzelska w "Polityce na Ostro". Dodała, że 5 sierpnia wysłała maila do Włodzimierza Czarzastego o gotowości do startu z list SLD do Sejmu, ale nie dostała odpowiedzi.