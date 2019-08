"Człowiek zakleszczony, a korytarz życia to pojęcie nieznane" - alarmują strażacy po groźnym wypadku

We Wronowie na Podlasiu tir wpadł do rowu, a kierowca został zakleszczony w zmiażdżonej, zadymionej kabinie. Pomoc mogła nadejść szybciej, ale dojazd do wypadku utrudniali służbom kierowcy. "Niestety w naszym rejonie korytarz życia jest pojęciem nieznanym. Mieliśmy spore kłopoty z dojazdem na miejsce przez zawracające lub pchające się pod prąd pojazdy" - przekazali strażacy z OSP Raczki.