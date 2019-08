Upały, burze, gradobicia. Ostrzeżenie dla całego kraju

W całym kraju mogą wystąpić ponad 30-stopniowe upały i burze, a lokalnie również grad. Wiatr podczas burz może dojść do 90 km/h, a opady do 40 mm.

