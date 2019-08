Nadchodzą upały, burze z gradem i silny wiatr. Ostrzeżenie dla niemal całej Polski

IMGW wydał we wtorek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla 13 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego - oprócz powiatów wschodnich, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i zachodnich powiatów woj. podkarpackiego.

Na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. do 31 st. W nocy termometry pokażą minimum od 18 st. do 20 st.

Dodatkowo w części tych województw obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Dotyczy to województwa lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i zachodnich powiatów woj. podkarpackiego. Tam prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

RCB: upał zagrożeniem nie tylko dla ludzi

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w woj. podkarpackim, lubelskim, wschodnich powiatach woj. mazowieckiego i zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego. W tych województwach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. do 32 st. Termometry w nocy pokażą minimum od 16 st. do 18 st.

Przed upałami ostrzega też na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Dzisiaj upał na przeważającym obszarze kraju (do 33 st. – ostrzeżenie 2. stopnia IMGW). Na zachodzie, południu i w centrum mogą dodatkowo pojawić się burze, intensywne opady deszczu (do 40 mm), dość silny wiatr (do 70 km/h), a także lokalnie grad. Uważajcie!" - napisano na profilu RCB.

RCB przypomina też, że upał jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt. "Pozostawianie psa podczas upału w aucie to znęcanie się nad zwierzęciem, za które grozi nawet kara więzienia" - podkreśliło RCB.

