Przez wiele lat bił, okradał i oblewał nieczystościami swoją żonę. Pomagał mu ich syn

Ojciec i syn trafili na trzy miesiące do aresztu za długoletnie znęcanie się fizyczne i psychiczne nad swoją żoną i matką. Obaj mieli robić to pod wpływem alkoholu. Grozi im do 5 lat więzienia. Kobieta ujawniła, przez co musiała przechodzić, dopiero po tym, jak sąsiedzi zadzwonili na policję.