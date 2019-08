Lewandowski w Bayernie do 2023 roku. "Jestem dumny z bycia częścią tego klubu"

- Jestem przekonany, że dużo osiągniemy z Bayernem w ciągu najbliższych lat. To jeden z trzech największych klubów na świecie. Jestem dumny z bycia jego częścią - powiedział Lewandowski, cytowany przez oficjalną witrynę Bayernu.

Niemiecki klub poinformował o przedłużeniu umowy na Twitterze.

OFFICIAL: Robert Lewandowski extends his contract with Bayern Munich until 2023 pic.twitter.com/WDhNclQeLi