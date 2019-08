Hugh Grant do premiera Wielkiej Brytanii: nie zj***esz przyszłości moich dzieci, j*b się

Brytyjski premier Boris Johnson poprosił w środę królową Elżbietę II o zgodę na zawieszenie obrad Izby Gmin na pięć tygodni i rozpoczęcie nowej sesji parlamentu, skupiającej się na planach reform i wyjściu z Unii Europejskiej.

Posunięcie to podzieliło opinię publiczną w tym kraju. Jednym z najostrzej krytykujących tą decyzję jest aktor Hugh Grant, który wulgarnie odniósł się do decyzji urzędującego premiera w mediach społecznościowych.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI