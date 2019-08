Gawłowski ma kandydować do Senatu. "Koalicja nie wystawi kontrkandydata"

Poseł PO Stanisław Gawłowski wystartuje do Senatu z własnego komitetu wyborczego - dowiedział się polsatnews.pl we władzach Platformy. Koalicja Obywatelska ma nie wystawić przeciwko niemu żadnego kontrkandydata.

W czwartek obradował zarząd Platformy Obywatelskiej. Politycy dokonali m.in. korekt na listach w woj. zachodniopomorskim. Zdecydowano również, że senator Piotr Zientarski nie wystartuje do Senatu, lecz otworzy listę do Sejmu w Koszalinie.

Jak dowiedział się polsatnews.pl, politycy Koalicji Obywatelskiej zdecydowali, by nie wystawiać swojego kandydata do Senatu w Koszalinie. Startować miałby tam poseł Stanisław Gawłowski. Jednakże nie z poparcia KO, a z własnego komitetu.

Apartament w Chorwacji

Na Gawłowskim ciążą zarzuty, które dotyczą okresu, kiedy pełnił urząd wiceministra środowiska. Miał wówczas - według prokuratury - przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tys. zł w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tys. zł. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tys. zł, a także ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej.

W grudniu ubiegłego roku otrzymał kolejne dwa zarzuty, które mają związek z kupnem apartamentu w Chorwacji, który - zdaniem śledczych - Gawłowski miał przyjąć jako łapówkę od kołobrzeskiego biznesmena Bogdana K. Formalnie właścicielami nieruchomości są teściowie pasierba Gawłowskiego.

WIDEO - Ścieki z Warszawy płyną w kierunku Płocka. "Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl, PAP