Donald Trump przekłada wizytę w Polsce. "Z powodu huraganu Dorian"

- Żeby zapewnić, że wszystkie siły federalne skupione są na nadchodzącym huraganie podjąłem decyzję, że wyślę wiceprezydenta Mike Pence do Polski w ten weekend - powiedział prezydent Donald Trump. Jak dodał, bardzo ważne dla niego jest to by być w kraju, kiedy nadejdzie huragan.

- Rozmawiałem przed chwilą z prezydentem Polski Andrzejem Dudą - dodał i powiedział, że przekazał najgorętsze życzenia w imieniu swoim i Amerykanów. Poinformował, że wizytę w Polsce złoży w najbliższym czasie.

President Trump Establishes the U.S. Space Command https://t.co/l0RkDleuM1 — The White House (@WhiteHouse) August 29, 2019

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski potwierdził, że prezydent USA Donald Trump poinformował telefonicznie prezydenta Andrzeja Dudę, że w związku z huraganem, który ma uderzyć w weekend w Stany Zjednoczone, nie przyleci do Polski.

Według Szczerskiego wizyta została przełożona na "najbliższe miesiące".

- Pan prezydent Trump godzinę temu zadzwonił osobiście do prezydenta Dudy i przeprosił go za zaistniałą sytuację, ale w związku z tym, że huragan, który w weekend ma uderzyć w południowe stany, może mieć rozmiary katastrofalne, uznał, że nie może opuścić Stanów Zjednoczonych, musi być na miejscu, w kraju - poinformował Szczerski.

Z prezydentem USA spotkać miał się także premier Morawiecki

1 września Trump miał wziąć w Warszawie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na pl. Piłsudskiego oraz wygłosić przemówienie. Jego przylot został zaplanowany krótko po godzinie 8 rano w niedzielę. Wiozący go samolot miał lądować na stołecznym lotnisku im. Chopina. W związku z tym inne operacje lotnicze miały być przeniesione m.in. do Modlina.

Z kolei 2 września miało się odbyć dwustronne spotkanie prezydenta USA z prezydentem Andrzejem Dudą. Przewidziane były rozmowy w cztery oczy głów obu państw. Zaplanowano także rozmowy plenarne delegacji obu krajów, a z prezydentem USA spotkać się także miał premier Mateusz Morawiecki.

Wcześniej zapowiadano, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Polski 31 sierpnia wieczorem.

zdr/hlk/pgo/ polsatnews.pl, PAP