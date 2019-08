Zmarła Alina Kłos "Dąbrówka", łączniczka w Powstaniu Warszawskim. Miała 99 lat

Jak poinformowała rodzina zmarłej, uroczystości pogrzebowe zostały zaplanowane na sobotę w Gnieźnie.

Alina Kłos z domu Norejko urodziła się w 1920 roku w Rostowie nad Donem. Przed wojną mieszkała w Wiśniewie koło Warszawy, potem w Warszawie. Po wybuchu wojny, chroniąc się przed wywozem do Niemiec, trafiła do pracy w fabryce amunicji w Starachowicach. Tam wstąpiła do Armii Krajowej - została zaprzysiężona w styczniu 1941 roku. Latem 1944 roku pojechała do Warszawy do rodziny, tam zaskoczyło ją Powstanie Warszawskie, została łączniczką w oddziale "Mateusza".

Od lat 80 ub. wieku Alina Kłos wraz z mężem mieszkała w Gnieźnie. Była inicjatorką licznych działań o charakterze patriotycznym, udzielała się też w lokalnym Caritas.

WIDEO - Skuterem po chodniku i pod wpływem alkoholu. Policja publikuje nagranie z zatrzymania kierowcy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ PAP