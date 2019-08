Waszczykowski: nie można apelować do przywódców innych państw, by interweniowali w sprawach Polski

Nie można apelować do przywódców innych państw, aby interweniowali w sprawach Polski - powiedział w środę były szef MSZ Witold Waszczykowski odnosząc się do listu byłych polskich ambasadorów do prezydenta USA Donalda Trumpa. Sam list Waszczykowski nazwał "skandalicznym".

"Przybywa pan do kraju, który nie jest praworządny; pana mocny głos wzywający do tolerancji i wzajemnego poszanowania, a także przestrzegania postanowień konstytucji i innych praw, może mieć znaczenie historyczne" - czytamy w skierowanym do prezydenta USA liście otwartym grupy b. polskich ambasadorów.

Pod listem podpisało się 23 byłych ambasadorów, m.in. Ryszard Schnepf, Iwo Byczewski, Piotr Nowina-Konopka, Jerzy Maria Nowak czy Andrzej Krawczyk, zrzeszonych w Konferencji Ambasadorów RP - grupie byłych przedstawicieli RP, której celem jest analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji.

Odnosząc się do tego listu w środę w radiowej "Jedynce" Waszczykowski nazwał zachowanie byłych ambasadorów "skandalicznym" i "niegodnym".

"Cieszę się, że ci ludzie są już byłymi ambasadorami"

- Cieszę się, że ci ludzie są już byłymi ambasadorami. Większość z nich pewno, ze względu na wiek, nie wróci już do czynnej służby, a nawet do polityki - powiedział.

- W takich sytuacjach nie można wypowiadać się przeciwko swojemu krajowi - stwierdził były szef MSZ i dodał, że zwłaszcza niedopuszczalne jest apelowanie do zagranicznych gości, którzy mają przyjeżdżać do Polski.

- Dopuszczalna jest krytyka polskiej polityki zagranicznej, wielokrotnie to przed laty robiłem, sam mam czasem uwagi do obecnej, jest to oczywiste, ale nie można apelować do przywódców innych państw, aby interweniowali w sprawach Polski - powiedział Waszczykowski.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Polski 31 sierpnia wieczorem. 1 września weźmie w Warszawie udział w uroczystościach w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - na pl. Piłsudskiego - obok prezydentów: Polski Andrzeja Dudy i Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, Trump wygłosi przemówienie. 2 września będzie dniem dwustronnej wizyty prezydenta USA w Polsce. Odbędą się wówczas rozmowy w cztery oczy prezydentów Dudy i Trumpa, rozmowy plenarne delegacji, ponadto prezydent USA spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim.

dc/ PAP