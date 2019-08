Prezydent Trump zadzwonił do prezydenta Dudy. "Rozmowa trwała kilkanaście minut"

- Potwierdzam, że była dzisiaj rozmowa prezydentów, dotyczyła najbliższej wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie. Prezydent Trump zadzwonił do prezydenta Dudy i omawiali szczegóły tej wizyty, a także przesłanie polityczne, które ma jej towarzyszyć - powiedział w rozmowie z Szczerski.



Jak dodał, rozmowa trwała kilkanaście minut. - W jej trakcie panowie prezydenci potwierdzili, że mają duże oczekiwania w związku z tą wizytą, że czekają na wspólne spotkanie - powiedział szef gabinetu prezydenta. Jak dodał, będzie to drugie spotkanie obu prezydentów w ciągu kilku miesięcy.



O rozmowie prezydentów jako pierwszy poinformował IAR, powołując się na zastępcę rzecznika Białego Domu Judda Deere. - Prezydent i Pierwsza Dama z niecierpliwością oczekują wizyty w Polsce, gdzie dołączą do innych przywódców, aby uczcić 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej - powiedział Deere.



Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Polski 31 sierpnia wieczorem. 1 września weźmie w Warszawie udział w uroczystościach w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - na pl. Piłsudskiego - obok prezydentów: Polski Andrzeja Dudy i Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Trump wygłosi przemówienie. 2 września będzie dniem dwustronnej wizyty prezydenta USA w Polsce. Odbędą się wówczas rozmowy w cztery oczy prezydentów Dudy i Trumpa, rozmowy plenarne delegacji, ponadto z prezydentem USA spotka się premier Morawiecki.

dk/ PAP