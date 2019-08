Poznań: wypadek w szybie windy. 76-latek spadł z 11. piętra

Policja bada okoliczności śmierci 76-letniego mężczyzny, który na jednym z osiedli w Poznaniu na 11 piętrze wpadł do szybu windy. Jego ciało znaleziono po tym, gdy rodzina zgłosiła zaginięcie.

Jak powiedział w środę PAP rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, we wtorek policja została powiadomiona o tym, że 76-latek wyszedł do sklepu i nie można go nigdzie znaleźć.

- Rozpoczęliśmy poszukiwania; okazało się, że mężczyzna spadł z 11 piętra do szybu windy. Ustalamy, jak doszło do tego zdarzenia – powiedział rzecznik.

Borowiak dodał, że zabezpieczona została dokumentacja techniczna dźwigu; w ustaleniu przyczyn zdarzenia pomóc ma ekspertyza biegłych.

maw/ PAP