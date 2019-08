Po śmiertelnym wypadku utrudnienia na CMK. Możliwe opóźnienia pociągów

Po śmiertelnym wypadku, w pobliżu stacji kolejowej Zawiercie, w środę rano czasowo zablokowana została Centralna Magistrala Kolejowa wiodąca od tego miasta w kierunku Warszawy. Pociągi skierowano na trasę objazdową przez Częstochowę – co może wiązać się z kilkudziesięciominutowymi opóźnieniami.

Jak wynika z informacji w raporcie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie śląskim, w środę rano w okolicach zawierciańskiego dworca kolejowego, pociąg osobowy potrącił ze skutkiem śmiertelnym mężczyznę.

"Z uwagi na remont drugiego toru, Linia CMK na Warszawę została zablokowana. Będą występować utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawę i z Warszawy" - zasygnalizowano w raporcie WCZK.

Jak wynika z informacji, na prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe Portalu Pasażera, ruch pociągów był w tym miejscu wstrzymany do godz. 7.

"Mogą wystąpić opóźnienia w ruchu pociągów do 60 minut"

"Dwa pociągi dalekobieżne skierowano drogą okrężną z obrotem w Częstochowie i dalej przez Koniecpol, a jeden przez Piotrków Trybunalski. Mogą wystąpić opóźnienia w ruchu pociągów do 60 minut" - napisano na portalpasazera.pl.

Utrudnienia dotknęły m.in. poranny pociąg spółki PKP Intercity "Wysocki" z Gliwic do Warszawy Wschodniej. Z interaktywnej mapy na Portalu Pasażera wynika, że ok. godz. 8 rano zmierzał on w kierunku Warszawy z trzygodzinnym opóźnieniem.

To niejedyny podobny wypadek na liniach kolejowych w woj. śląskim. W poniedziałek rano do potrącenia osoby ze skutkiem śmiertelnym przez pociąg pospieszny doszło na szlaku kolejowym Tychy – Kobiór, za stacją Tychy Żwaków. Ruch odbywał się tam następnie jednym torem. Utrudnienia trwały kilka godzin.

WIDEO - "Charakterystyczne chrapanie osoby w stanie agonalnym". Nowe informacje ws. poszukiwań grotołazów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ PAP