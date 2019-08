Opublikowano zdjęcia szlaku na Giewont zniszczonego przez burzę

Remont zniszczonego przez burzę szlaku na Giewont ruszy w poniedziałek. Trasa jest zamknięta dla turystów do odwołania. Tatrzański Park Narodowy opublikował zdjęcia zniszczonego szlaku.

Podczas czwartkowej burzy w Tatrach zostało poszkodowanych niemal 150 turystów przebywających w okolicach Giewontu i Czerwonych Wierchów. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne spowodowały śmierć czterech osób, w tym dwojga dzieci. Kolejny czeski turysta zmarł od rażenia piorunem w słowackiej części Tatr.

- Pracownicy, którzy będą wykonywać remont szlaku postarają się go naprawić w sposób rzetelny i profesjonalny. Trudno jednak będzie ocenić ile zajmie to czasu. Postaramy się oddać ten szlak jak najszybciej do użytku dla turystów - mówił komendant straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Edward Wlazło w rozmowie z reporterką Polsat News Klaudią Syrek.

Tatrzański Park Narodowy

Komendant poinformował, że naprawy wymagają trzy m.in. kotwy mocujące łańcuch na Giewont.

"Niesforni turyści"

- Zdarzają się pojedynczy, niesforni turyści, którzy mimo stanowczego zakazu idą szlakiem. Na tyle ile możemy koncentrujemy tu siły, środki i służby Parku Narodowego - dodał Wlazło.

Tatrzański Park Narodowy

#Tatry

Remont szlaku na #Giewont ruszy w przyszłym tygodniu i planowo potrwa 2 tygodnie, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

fot. TPN pic.twitter.com/ElplMQoc0p — TPN (@Tatrzanski_PN) August 27, 2019

Remont końcowego odcinka szlaku na Giewont był planowany przez władze Tatrzańskiego Parku Narodowego od dłuższego czasu. Z uwagi na wysokogórski teren wszystkie prace będą prowadzone bez użycia maszyn.

