Logo McDonalds usunięte ze stawu w Łazienkach Królewskich

Rano we wtorek Jan Śpiewak na tym samym portalu zamieścił post informujący o tym, że ogromny znak McDonalds pływa przed Pałacem na Wodzie w Łazienkach Królewskich. "Poszedłem na spacer do Łazienek, zaalarmowany tym, co zobaczyłem u Piotr Boulangé. Ogromny znak McDonalds pływał sobie przed Pałacem na Wodzie" - napisał Śpiewak, zwracając uwagę, że wygląda na to, ze korporacja McDonalds wynajęła sobie we wtorek na cały dzień cały pałac.

"Ze zdumieniem przyjąłem wiadomość o o komercyjnej imprezie jednej z firm"

"Wstyd dla dyrekcji parku i jego zwierzchników, którzy pozwalają na komercjalizację i niszczenie niepowtarzalnego klimatu i charakteru Łazienki Królewskie" - ocenił Śpiewak.

W tej sprawie interweniował również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wystosował on pismo do Jakuba Lewickiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pytaniem, czy wydał zgodę na takie działania na terenie parku.

"Ze zdumieniem przyjąłem wiadomość o odbywającej się w Łazienkach Królewskich komercyjnej imprezie jednej z firm. Zdziwienie spotęgował fakt, że wydarzeniu towarzyszy ingerencja wizualna w sam widok zespołu pałacowo-parkowego" - napisał prezydent stolicy, podkreślając jednocześnie, że Pałac na Wodzie jest to jeden z najcenniejszych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce i jest zabytkiem o randze światowej.

"Organizacja w Pałacu tego typu komercyjnych wydarzeń, a także ustawienie w tym miejscu wielkiego szyldu nie tylko licuje z powagą obiektu, a też dewastuje widok na sam Pałac" - zauważył Trzaskowski.

Prezydent przypomniał również, że Łazienki Królewskie to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. "Brutalną ingerencję wizualną prywatnej firmy w widok zespołu pałacowo-parkowego uważam za skandal" - napisał na swoim Twitterze.

