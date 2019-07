Trzaskowski rozmawiał z Piontkowskim. "Padły pierwsze propozycje"

Rafał Trzaskowski będzie gościem programu "Wydarzenia i Opinie". Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl o 19:15.

W środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski spotkał się z prezydentem Trzaskowskim. O spotkanie wystąpił prezydent stolicy, gdyż chciał omówić problemy warszawskiej edukacji w momencie wprowadzania zmian w polskim systemie oświaty.

- Wydatki samorządów na edukację rosną w astronomicznym tempie, dochodzą już prawie do 4,5 mld zł jeżeli chodzi o Warszawę - powiedział prezydent stolicy.

Trzaskowski: wzrost wydatków większy niż wzrost subwencji

- Jeśli chodzi o samą subwencję oświatową, to oczywiście ona rośnie, ale zupełnie nie w tym tempie, w jakim rosną wydatki, które są fundowane przez te wszystkie zmiany, które rząd przeprowadził - stwierdził.

Wskazał, że "z roku 2018 na 2019 rzeczywiście subwencja wzrosła o 177 mln zł, ale wzrost wydatków bieżących to 530 mln zł".

- Widać, że te zmiany w subwencji nie finansują tych wszystkich zmian, które są związane z reformą i większość tych zmian jest przerzucona na barki samorządów - podkreślił prezydent stolicy.

Trzaskowski kontynuował, że na przykład w przypadku zmian związanych z dostosowaniem infrastruktury przy likwidacji gimnazjów w 2017 r., to w stolicy koszty wyniosły 60 mln zł, zaś "dostaliśmy 3,5 mln zł".

- Czyli, nawet jeśli chodzi o te proste zmiany infrastrukturalne, tutaj te koszty są przerzucane na barki samorządów - wskazał.

Piontkowski: resort wspiera samorządy na różne sposoby

Minister edukacji wskazywał, że rząd wspiera władze lokalne za pomocą subwencji oświatowej, ale także poprzez dotacje i programy rządowe. - W ciągu ostatnich trzech lat Warszawa otrzymała dodatkowo prawie 130 mln zł - powiedział.

Przypomniał, że wszystkie samorządy w Polsce korzystają z trzech źródeł finansowania edukacji. Wskazał, że są to: subwencja oświatowa, udziały w podatkach i dochody własne samorządów. Dodał, że w czasie rządów PiS subwencja wzrosła o prawie 34 proc.

Piontkowski podkreślił, że oprócz subwencji oświatowej rząd wspiera samorządy m.in. za pomocą dotacji przedszkolnej, czy programów rządowych, takich jak program "Aktywna tablica", "Posiłek w szkole i w domu", czy "Dobry start".

"Spotkanie w dobrej atmosferze"

- Gdy spróbowaliśmy policzyć łącznie kwoty dodatków, które otrzymała Warszawa w ciągu ostatnich trzech lat, to wyszło nam, że jest to prawie 130 mln zł. To dodatkowa kwota poza subwencją - podkreślił szef MEN.

Podsumowując spotkanie minister edukacji stwierdził, "że przebiegło ono w dobrej atmosferze". - Wymieniliśmy się uwagami o funkcjonowaniu systemu edukacji. Padły pierwsze propozycje, w jakim kierunku mogłyby ewentualnie pójść zmiany - dodał.

Szef MEN zapewnił, że jest otwarty na dalsze rozmowy także z innymi samorządami i korporacjami samorządowymi. - Jesteśmy z częścią z nich umówieni już na konkretne terminy, także m.in. z władzami Bydgoszczy i Gdańska. Oni mają przyjechać na spotkanie na początku sierpnia - poinformował Piontkowski

