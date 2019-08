Blisko 300 interwencji strażaków w związku z burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alert drugiego stopnia obowiązuje w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim. Na tych obszarach mogą wystąpić burze z gradem. Prognozuje się opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, a momentami do 100 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w woj. dolnośląskim, opolski, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na tych obszarach prognozuje się opady deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW

Prawie 300 interwencji straży

Od wtorku strażacy musieli interweniować 293 razy w związku z burzami (243 razy we wtorek, 50 razy w środę do godz. 6 rano). Jak poinformował polsatnews.pl rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak najwięcej interwencji było w Wielkopolsce (133 interwencji - red.), na Śląsku i w woj. opolskim.

Na Dolnym Śląsku drzewo runęło we wtorek na jadące krajową "25-tką" dwa samochody osobowe. Kilka osób zostało rannych, jedna osoba w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

Z kolei w Janowie Przygodzkim (Wielkopolskie) piorun uderzył w oborę. Budynek spłonął, a w nim spaliło się co najmniej dziesięć sztuk bydła.

WIDEO - Spalił samochód, siekierą próbował sforsować drzwi. 37-latek przyjechał na widzenie do syna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/bas/ PAP