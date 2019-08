Trump poparł działania Bolsonaro wobec pożarów lasów w Amazonii. "Pełne wsparcie USA"

Prezydent Bolsonaro "bardzo ciężko pracuje w sprawie pożarów w Amazonii i pod każdym względem wykonuje świetną pracę dla mieszkańców Brazylii" - napisał na Twitterze Trump, podkreślając, że nie jest to łatwe zadanie.

Dodał, że brazylijski prezydent i jego kraj "mają pełne i całkowite wsparcie USA". Już wcześniej Trump informował, że zaoferował brazylijskiemu przywódcy amerykańską pomoc w walce z pożarami.

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil - Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!