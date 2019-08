Dramatyczny wzrost pożarów w Amazonii. UE zaniepokojona, Macron zarzuca władzom kłamstwo

Macron uważa, że prezydent Brazylii Jair Bolsonaro "kłamał" w sprawie swych działań na rzecz ochrony środowiska i w tej sytuacji Francja nie może poprzeć układu o wolnym handlu Unii Europejskiej z południowoamerykańskim blokiem Mercosur - poinformował Pałac Elizejski.

"Biorąc pod uwagę postępowanie Brazylii w ostatnich tygodniach prezydent Republiki może tylko stwierdzić, że prezydent Bolsonaro kłamał mu na szczycie (G20) w Osace. Prezydent Bolsonaro postanowił nie dotrzymywać swych obietnic dotyczących klimatu i bioróżnorodności. W związku z tym Francja nie zgadza się na porozumienie z Mercosur na obecnych warunkach" - głosi komunikat urzędu prezydenckiego.

Jak oświadczyła rzeczniczka Johnsona, "premier jest głęboko zaniepokojony rozszerzaniem się pożarów tropikalnych lasów Amazonii i skutkami tragicznej utraty tych cennych siedlisk przyrodniczych". Według niej, szef brytyjskiego rządu wykorzysta zbliżający się szczyt G7 do apelu o ponowne skupienie się na ochronie przyrody.

Ekolodzy twierdzą, że Bolsonaro nie zapewnia dostatecznej ochrony amazońskim lasom, a szalejące tam pożary to efekt kampanii deforestacyjnej.

Największy na świecie las deszczowy

- Komisja jest głęboko zaniepokojona. Amazonia to największy na świecie las deszczowy, w którym żyje 10 proc. gatunków zwierząt całego świata - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Mina Andreewa.

KE z zadowoleniem przyjęła słowa prezydenta Francji Emmenuela Macrona, który oświadczył w czwartek, że pożary w Amazonii są zagrożeniem dla całego świata oraz, że ta sprawa powinna być przedyskutowana na szczycie grupy G7, który rozpoczyna się w sobotę we francuskim Biarritz.

Andreewa poinformowała, że instytucja, którą reprezentuje jest w kontakcie z władzami Brazylii i Boliwii i jest gotowa do pomocy w każdy możliwy sposób, np. przez aktywowanie mapowania satelitarnego Copernicus.

Armia w gotowości do pomocy

Brazylijskie wojsko wyraża gotowość do walki z rekordową liczbą pożarów w Amazonii - poinformował w piątek szef armii Edson Leal Pujol. Taką możliwość, w związku z rosnącą presją międzynarodową, rozważa także prezydent Brazylii Jair Bolsonaro.

- Wszyscy, którzy nalegają na ochronę brazylijskiej Amazonii, powinni wiedzieć, że nasi żołnierze zawsze będą czujni i gotowi do obrony i odparcia wszelkiego rodzaju zagrożeń - powiedział Pujol w przemówieniu podczas ceremonii Dnia Żołnierza w stolicy kraju Brasilii.

Zmobilizowanie armii rozważa także Bolsonaro, który pod presją opinii międzynarodowej zmienia swoje podejście do pożarów. Po tym, jak uznał szalejący ogień za zjawisko naturalne, a następnie oskarżył o wywoływanie pożarów organizacje pozarządowe, w piątek wyraził gotowość do zdecydowanych działań. Na pytanie dziennikarzy, czy do akcji wkroczy wojsko, odpowiedział: "Należy tego oczekiwać".

Pożary normalne o tej porze roku, ale...

Pożary tropikalnych lasów deszczowych w Amazonii są normalnym zjawiskiem o tej porze roku. Jednak tym razem ekolodzy twierdzą, że znaczna część tych pożarów jest celowo wzniecana przez farmerów, którzy chcą w ten sposób powiększyć swoje pastwiska i pola uprawne.

Według oficjalnych danych pożary na obszarze Amazonii są w tym roku większe o 83 proc. w porównaniu z takim samym okresem w ub. roku. Pastwą płomieni padły rozległe obszary puszczy tropikalnej, która jest uważana za "płuca Ziemi" i jedną z najważniejszych przeszkód przed zmianami globalnego klimatu.

